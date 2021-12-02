В Челябинской области завершился второй этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный гигантский слалом и параллельный слалом

1 и 2 декабря на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоялся второй этап Кубка России по сноуборду в дисциплинах параллельный гигантский слалом и параллельный слалом.

В стартах приняло участие 80 спортсменов из 13 регионов России: Москвы, Московской области, Камчатского края, Красноярского края, Кемерово, Челябинской области, Свердловской области, Удмуртии, Татарстана, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, ХМАО-ЮГРы, Сахалинской области.

1 декабря состоялись соревнования в дисциплине параллельный гигантский слалом. Победу среди мужчин одержали: Владислав Шкурихин из Кемеровской области, второе место – Владимир Пнев из Красноярского края, третье место – Тимофей Мигербишкин. Среди женщин лидерами стали: Полина Смоленцова из Московской области, второе место у Елены Куликовой из Москвы, третье у Софии Нажыршиной из Сахалинской области.

2 декабря старты прошли в дисциплине параллельный слалом. . Победу среди мужчин одержали: Всеволод Мартынов из Башкирии, второе место занял Илья Хуртин из Красноярского края, третье – Тимофей Мигербишкин из ХМАО-ЮГРы.

Среди женщин лидерами стали: София Надыршина из Сахалина, второе место – Мария Валова из Москвы, третье место завоевала Виктория Пухова из Московской области.

«Благодарим за организацию и отличную подготовку склонов горнолыжный курорт «Солнечная долина», также отдельная благодарность судейскому составу. Следующие крупные соревнования в Челябинской области по сноуборду состоятся в Банном – этап Кубка мира. В январе спортсмены снова вернутся на «Солнечную долину» на Первенство России по сноуборду», отметила Наталья Лапшина, главный судья соревнований.

«Соревнования прошли хорошо, погода немного подвела, но был хороший склон и отличные соперники. Мне нравится Миасс, нравится «Солнечная долина», здесь я впервые завоевала победу – на Чемпионате России», поделилась впечатлениями София Надыршина из Сахалина.