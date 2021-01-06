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В четверг зарядку для южноуральцев проведет чемпион по боксу Эдуард Абзалимов

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В четверг зарядку для южноуральцев проведет чемпион по боксу Эдуард Абзалимов

В четверг, седьмого января, жители Челябинской области смогут сделать утреннюю онлайн-зарядку с заслуженным мастером спорта по боксу, чемпионом России и Европы, чемпионом Кубка мира Эдуардом Абзалимовым.

Как сообщили в министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития, которое является одним из организаторов проекта «Зарядка с чемпионом», Эдуард родился в Златоусте. В спорт его привел в 1993 году отец, который также занимался боксом. Первого серьёзного успеха на ринге Абзалимов добился в 2001 году, когда выиграл юниорские первенства России и Европы, юниорский чемпионат мира. В 2005 году вошел в число победителей командного Кубка мира. На чемпионате мира 2009 года в Милане завоевал серебряную медаль. В 2010 году занял первое место на чемпионате Европы, победив в финале действующего чемпиона Георгия Чигаева. За эту победу удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта России». В свободное время увлекается футболом, лыжами, рыбалкой.

Узнать, пригодились ли в жизни Эдуарду навыки боксера, и присоединиться к тренировкам с чемпионом можно на сайте 1obl.tv или перейти по ссылке с онлайн-платформы «Детидома».

Напомним, в Челябинской области в новогодние каникулы ежедневно в 10 часов утра известные спортсмены проводят онлайн-тренировки в рамках проекта «Зарядка с чемпионом». Упражнения рассчитаны на людей любого возраста, поэтому зарядку могут делать все члены семьи – и дети, и взрослые.

Первую тренировку нового сезона провел мастер спорта, четырнадцатикратный чемпион мира по гиревому спорту Иван Денисов, который принял участие в проекте вместе с женой и сыном.

В воскресенье, третьего января, секретами успешной тренировки поделилась уроженка Челябинска, мастер спорта международного класса, трёхкратная чемпионка мира и победительница кубка России по борьбе на поясах, победитель и призёр первенства России по дзюдо Дина Гизатулина.

В понедельник, четвертого января, эстафетную палочку подхватил «Челбаскет».

В вторник, пятого января, зарядку для южноуральцев провела рекордсменка мира и Европы по легкой атлетике, посол ГТО, руководитель школы детского бега ChampiKids Евгения Зинурова.

В среду, шестого января, провела утреннюю онлайн-зарядку и поделилась советами по поддержанию хорошей физической формы чемпионка мира по бодифитнесу Татьяна Мандолина.

На сайте 1obl.tv можно найти видеозаписи уже прошедших тренировок.