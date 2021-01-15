В Магнитогорск приедет элита мирового сноуборда

Более 120 спортсменов из 16 стран выступят на этапе Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, который пройдет 6-7 февраля на территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»). Они разыграют четыре комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.

Соревновательный сезон у лучших сноубордистов мира стартовал в начале декабря 2020 года с Кубка мира в итальянском Кортина-д’Ампеццо. Затем соревнования приняли у себя Карецца (Италия), Скуол (Швейцария) и Бад-Гаштейн (Австрия). 30 января Кубок мира по сноуборду пройдет в Москве, после чего лучшие спортсмены мира отправятся на Южный Урал, чтобы определить сильнейших на этапе Кубка мира под Магнитогорском.

«В соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора разработан комплекс мер для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы. Соответствующую практику мы получили при проведении чемпионата России по фигурному катанию в ледовой арене «Трактор». Разумеется, будем учитывать специфику состязаний по сноуборду, в том числе и логистику - трибуны, временные конструкции и прочие сооружения будут расположены таким образом, чтобы разграничить потоки участников и гостей соревнований. Кроме того, обязательным условием для спортсменов, их тренеров и всех служб, задействованных в организации мероприятия, будет наличие отрицательного теста на COVID-19», - сообщил руководитель оргкомитета VI этапа Кубка мира в Магнитогорске, заместитель Губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

На Кубке мира в Магнитогорске выступит элита мирового сноуборда. Помимо традиционно сильных в этом виде программы представителей альпийских стран Европы, на Южный Урал приедут спортсмены из Северной Америки и Азии.

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, свой сильнейший состав на Кубок мира в Магнитогорск выставит и сборная России. В ней представлены как опытные и титулованные спортсмены, так и перспективные юниоры, которые уже сейчас показывают высокие результаты на соревнованиях мирового уровня. В первой группе можно выделить олимпийского чемпиона Вика Вайлда, обладателя Большого хрустального глобуса в параллельном гигантском слаломе, чемпиона мира Андрея Соболева, во второй – 21-летнего Игоря Слуева, который в нынешнем сезоне уже успел выиграть один из этапов Кубка мира в швейцарском Скуоле, а также двукратного чемпиона мира Дмитрия Логинова.

Претендуют на высокие места и российские женщины. В составе нашей команды выделяются серебряный призер чемпионата мира Наталья Соболева, а также главная сенсация стартовавшего сезона – 17-летняя София Надыршина. В ее активе уже две победы на этапах Кубка мира сезона-2020/2021: на III этапе в Скуоле (Швейцария, 9 января) и IV этапе в Бад-Гаштейне (Австрия, 12 января). Кроме того, в середине декабря прошлого года она завоевала золото юниорского чемпионата мира!

Готовятся к домашнему этапу Кубка мира и южноуральские спортсмены. Ярослав Степанко из Златоуста является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Спортсменка из Миасса Мария Волгина имеет в своем активе победы на первенствах страны.