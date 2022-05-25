В Магнитогорске чествовали чемпионов

В Магнитогорске (Челябинская область) у каждого участника воскресной встречи «Бегайте с нами, бегайте сами!» была возможность прикоснуться к спортивной славе Магнитки. Ведь на пробежку в парк у Вечного огня пришли чемпионы Суперлиги 2 – баскетбольная команда «Металлург».

«Участниками забегов становились легкоатлеты, хоккеисты, футболисты, борцы, чемпионы Европы, участники Олимпиады, целые спортивные команды! Приходили даже артисты цирка, каскадеры, ребята из интернатов, ветераны, мастера самообороны, и любители военной истории. Все они привносили свои изюминки.

И движение «Бегайте с нами, бегайте сами!» с самого начала было не только спортивным, но и познавательным. Поэтому неудивительно, что сегодня здесь – чемпионы, которыми мы гордимся!» - сказал вдохновитель пробежек и их постоянный участник, спикер городского Собрания Александр Морозов.

Все прошедшие годы баскетболисты удерживали призовые места, а нынешний сезон стал для команды победным. И, спустя 14 лет, клуб снова на спортивном Олимпе!

Ребята пришли в своей «фирменной» форме, с золотыми медалями и принесли главный спортивный трофей - Кубок. Они провели разминку, показали упражнения на разогрев всех мышц, а также продемонстрировали виртуозное владение мячом. В общий круг встали администратор команды Дмитрий Армер, старший тренер Артём Куринной, игроки Александр Пуйда, Михаил Макушин, Иван Хлестов, Матвей Лунёв, а также PR-менеджер Дмитрий Кулешов, секретарь клуба Ольга Юшанова, и задорный талисман команды - волчонок Гоша.

А затем все вместе пробежались по дорожкам парка, сделали фотографии у монумента «Тыл-Фронту» и попробовали силы на тренажёрах возле Центрального стадиона.