В Магнитогорске учредили еще один турнир для инвалидов

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) приняли Положение о турнире по шашкам среди инвалидов на Кубок Магнитогорского городского Собрания.

«В сентябре прошлого года к нам обратились представители Общества инвалидов Орджоникидзевского района с просьбой организовать турнир по шашкам на Кубок городского Собрания. В соответствии с федеральным законом Собрание имеет право оказывать содействие развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья. В целях реализации указанного вопроса местного значения и с учетом поступившей инициативы мы утвердили Положение о проведении открытого городского турнира по шашкам среди инвалидов на Кубок Собрания», - пояснил председатель МГСД Александр Морозов.

Турнир по шашкам будет проходить ежегодно в клубе «Белая ладья» и будет посвящен Международному дню инвалидов, который проходит 3 декабря. К участию в турнире допускаются независимо от группы инвалидности. Соревнования будет проходить в двух категориях: среди мужчин и женщин. Победители соревнований получат денежные премии, все участники - вымпелы и памятные призы.

Напомним, городское Собрание уже не один год проводит Турнир по шахматам среди инвалидов на Кубок МГСД. В этом году в июне турнир пройдёт пятый раз.