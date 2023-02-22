22.02.2023
В Челябинске снимают документальный фильм про мужество, отвагу и честь
22.02.2023
Челябинские власти не продлят «Техсервису» разрешение на строительство высоток рядом с бором
22.02.2023
Депутаты Магнитогорска обсудили работу правоохранительных органов
22.02.2023
В Магнитогорске учредили еще один турнир для инвалидов
22.02.2023
Завершено расследование дела экс-полицейского, задержанного ФСБ
22.02.2023
Право России на Победу: Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию
В Магнитогорске учредили еще один турнир для инвалидов
22.02.2023
Депутаты Магнитогорска обсудили работу правоохранительных органов
20.02.2023
В Магнитогорске завершился «гусевский» мемориал
16.02.2023
В Магнитогорске огласили шорт-лист территорий для благоустройства
07.02.2023
В Магнитогорске появилась улица Сергея Пускепалиса
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023