В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
18.05.2022

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мэрия Челябинска сообщила о передаче проекта расширения улицы Худякова на государственную эксперт
18.05.2022

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер на фон
18.05.2022

Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил сегодня, 17 мая, ход строительства двух дет
17.05.2022

Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 18 мая, в Копейском городском округе (Челябинская область) торжественно открыли новый
17.05.2022

Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»
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Фото: ММК

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

В Магнитогорске (Челябинская область) с 19-го по 21-е мая в городе состоится межзаводской спортивный праздник «Корпоративные игры», посвященный 90-летию ММК.

В соревнованиях примут участие свыше двухсот представителей Группы ПАО «ММК», АО «Евраз НТМК» (Нижний Тагил), ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецк), ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (Челябинск), а также АО «Уральская сталь» (Новотроицк) и АО «Автомобильный завод "УРАЛ"» (Миасс).

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, корпоративные команды будут состязаться в семи видах спорта.

Завтра, 19-го мая, после торжественного открытия спортивного праздника пройдут соревнования по стрельбе, мини-футболу, пляжному волейболу, настольному теннису и баскетболу. Во второй день участников ждут соревнования по гребле на лодках класса «дракон», мини-футболу, пляжному волейболу и картингу. Также в этот день состоятся финальные матчи по баскетболу.

В последний день игр участники побывают на экскурсиях по ММК и Магнитогорску. Завершающий этап соревнований - первенство по армреслингу – состоится на территории ЛПЦ-11 ПАО «ММК». Прямая трансляция турнира будет вестись в корпоративной социальной сети ММК ВКонтакте.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
18.05.2022

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.05.2022

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области прогнозируются дожди, местами сильные, грозы, град, шквалистый ветер на фон
18.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 18 мая, в Копейском городском округе (Челябинская область) торжественно открыли новый
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В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

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Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло

18.05.2022 11:06

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу

18.05.2022 11:03

Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»

18.05.2022 10:29

Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском

18.05.2022 10:20

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

18.05.2022 10:04

В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

18.05.2022 09:56

На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки

18.05.2022 09:40

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Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах

16.05.2022 11:12

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022 10:56

Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом

16.05.2022 10:55

Челябинцев оставят без горячей воды

16.05.2022 10:54

Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей

16.05.2022 10:52

В Златоусте легковушка улетела в реку Ай

16.05.2022 10:37

Главные снимки Владимира Белковского

16.05.2022 10:37

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022 10:05

В ЮУрГУ откроют лаборатории многомасштабного моделирования и компьютерного зрения

16.05.2022 09:55

«Дебаркадер» в Историческом музее подарит челябинцам «дивный новый мир»

16.05.2022 09:39

Ревизоры КСП проведут ревизию в администрации Троицка

15.05.2022 17:04

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая

15.05.2022 16:53

В понедельник в Челябинской области - порывистый ветер и дожди с грозами

15.05.2022 15:16

Порядка 10 тысяч верующих прошли крестным ходом по Челябинску

15.05.2022 14:49

В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии

15.05.2022 14:23

Впервые южноуральцам представили работы иконописца Дионисия

15.05.2022 13:26

Карталинец раскрасил цветными карандашами копию водительских прав