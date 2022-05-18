В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

В Магнитогорске (Челябинская область) с 19-го по 21-е мая в городе состоится межзаводской спортивный праздник «Корпоративные игры», посвященный 90-летию ММК.

В соревнованиях примут участие свыше двухсот представителей Группы ПАО «ММК», АО «Евраз НТМК» (Нижний Тагил), ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Липецк), ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (Челябинск), а также АО «Уральская сталь» (Новотроицк) и АО «Автомобильный завод "УРАЛ"» (Миасс).

Как сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, корпоративные команды будут состязаться в семи видах спорта.

Завтра, 19-го мая, после торжественного открытия спортивного праздника пройдут соревнования по стрельбе, мини-футболу, пляжному волейболу, настольному теннису и баскетболу. Во второй день участников ждут соревнования по гребле на лодках класса «дракон», мини-футболу, пляжному волейболу и картингу. Также в этот день состоятся финальные матчи по баскетболу.

В последний день игр участники побывают на экскурсиях по ММК и Магнитогорску. Завершающий этап соревнований - первенство по армреслингу – состоится на территории ЛПЦ-11 ПАО «ММК». Прямая трансляция турнира будет вестись в корпоративной социальной сети ММК ВКонтакте.