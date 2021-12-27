В Миассе завершились этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) завершились этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине ски-кросс.

В стартах приняли участие 42 мужчины и 14 женщин из Челябинской области, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Красноярского края, республики Башкортостан, Пермского края, Свердловской области.

В III этапе Кубка России победу одержали Полина Рябова (Санкт-Петербург), Наталья Шерина (Ленинградская область), Алиса Ходырева (Московская область), Мария Ерофеева (Челябинская область). Среди мужчин – Игорь Омелин (Челябинская область), Кирилл Сысоев (Красноярский край), Максим Вихров (Санкт-Петербург), Артем Набиулин (Ленинградская область).

На четвертом этапе лидеры предыдущего этапа сохранили свои позиции.

«Все прошло быстро, организованно, спасибо организационному комитету соревнований, федерации фристайла России, горнолыжному курорту «Солнечная долина» - отличная подготовка, я очень доволен», - поделился впечатлениями от соревнований победитель этапов Кубка России среди мужчин Игорь Омелин.

«Лыжный фристайл в России развивается очень динамично, в том числе, благодаря горнолыжному курорту «Солнечная долина», правительству Челябинской области, которые делают очень много, для того, чтобы открывались новые отделения в дисциплинах фристайла, росли новые чемпионы. Традиционно, на протяжении пяти лет, мы проводим этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области, который признается международной федерацией фристайла одним из лучших из всего календаря соревнований», - отметил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Напомним, 26-го и 27-го февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоятся этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. На этапы кубка мира приедут спортсмены - участники Олимпийских игр в Пекине.

«Трасса ски-кросса на «Солнечной долине» будет копией трассы в Пекине. Для строительства нам необходимо 80000-90000 кубометров снега. Для производства такого количества снега нам понадобились дополнительные снежные пушки, которые нам предоставило правительство области. Погодные условия были неблагоприятные, поэтому трасса еще в процессе строительства, но к предолимпийским сборам команд мы сделаем ее полностью. Протяженность составит 1300 метров», - рассказал председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.