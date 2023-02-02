В Миассе завершился этап Кубка России по фристайлу

В Миассе (Челябинская область) на базе горнолыжного курорта «Солнечная долина», завершился первый этап Кубка России по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл.

На старт вышло 47 спортсменов со всей России. Челябинскую область представили Екатерина Селезнева, Екатерина Ефремова, Александра Глазкова, Прохор Шурыкин, Алексей Пилюгин и Леонид Фролов. Они воспитанники спортивной школы «Старт» Миасса.

Среди мужчин победу одержал Святослав Белянский из республики Башкортостан, второе место занял Павел Петров из Санкт-Петербурга, третье - Александр Сережкин, также представитель Санкт-Петербурга.

Среди женщин победила Лана Прусакова из Чувашской республики, второе место заняла Ксения Орлова из Краснодарского края, третье место – Снежана Прайс из республики Башкортостан.

«В этом году очень хороший парк, по оценкам всех участников соревнований – безопасный, универсальный, подходит для молодых участников и более опытных. У нас каждый год все больше и больше приходит детей – идет новое веяние. Наши дисциплины «молодые», детям интересно», рассказал главный судья соревнований, представитель Федерации фристайла России Алексей Иванов.

Впереди Миасс ждет серия Всероссийских соревнований – первенства, чемпионаты и Кубки России по сноуборду, Кубок старны по фристайлу в дисциплине хаф-пайп и ски-кросс.

А четвертого марта горнолыжный курорт «Солнечная долина» впервые примет Кубок «Евразии» по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В Челябинскую область приедут лучшие спортсмены со всей России. Мероприятие пройдет в новом формате - Раунд Робин», когда каждый соревнуется с каждым. Кроме того, для турнира построят специальную трассу, которая будет иметь два альтернативных варианта прохождения.