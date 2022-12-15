В Миассе завершился этап Кубка России по горнолыжному спорту

В Миассе (Челябинская область) на горнолыжном курорте «Солнечная Долина», куда переместились соревнования среди сильнейших горнолыжников России, завершились старты в дисциплинах слалом гигант и параллельный слалом.

В стартах, вместе со спортсменками из России, приняла участие спортсменка из Белоруссии Мария Шканова. Белорусская горнолыжница завоевала бронзовую медаль. В борьбе за золото сильнейшей оказалась Екатерина Ткаченко. Серебряная медаль досталась Анне Нагайцевой.

«Cегодняшние старты – это альтернатива международным соревнованиям, мы наравне с Россией отстранены от всех международных стартов, поэтому сегодня я здесь, в Миассе. Прекрасный курорт, отличные трассы, можно приехать и просто так покататься, только холодно, у нас мягче климат. Мой домашний курорт, также «Солнечная долина» - он расположен прямо в Минске, там я тренируюсь. Я довольна своими результатами, дальше мы отправляемся в Кусу, мы вошли в сезон полностью. В Белоруссии я приму участие в Чемпионате республики в конце февраля», - сказала Мария Шканова.

Прекрасная равная борьба получилась у мужчин почти в каждом заезде. Победу одержал Трихичев Павел из Санкт-Петербурга, второе место занял Бушмин Иван, третье место - Фураев Олег.