В «Плодушке» торжественно открыли трассы для лыжников

Для челябинских лыжников впервые в истории южноуральской столицы оборудуют трассы в общественных местах. Эту работу ведут общими силами сотрудники МБУ «Спортивный город» и школы №5 по лыжным видам спорта.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, первые две трассы (двухкилометровые) появились в парке «Плодушка» в Ленинском районе. Один круг обустроен в соответствии со стандартами «классического хода», а второй предназначен для конькового. Обе лыжни полностью готовы к эксплуатации и ждут всех желающих для катания. Сегодня, 23 декабря, по случаю открытия трасс в «Плодушке» состоялся праздничный забег.

Также организованные лыжни готовят для челябинцев в Никольской роще, на озере Смолино, в Экопарке, в районе поселка АМЗ («Пионерские горки» около Шершней), на Первом озере, в парке имени Гагарина и Каштакском бору. Кроме того, в Челябинске обустроят трассу, которая соединит лыжероллерной центр «Карпов пруд» и КСК «Рифей».

«В ближайшее время все любители спорта и здорового образа жизни смогут насладиться полноценным катанием на лыжах в абсолютно разных районах города», - заверили в мэрии.