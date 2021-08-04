В предгорьях Южного Урала состоялся фантастический забег MMK Wild Trail

Курорты «Абзаково» и «Банное» - гордость Челябинской области - стали местом притяжения любителей трейлраннинга в России.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, 31 июля-первого августа команда Wild Family организовала и провела на базе дома отдыха «Абзаково» и санатория «Юбилейный», в предгорьях Южного Урала, забег по пересеченной местности MMK Wild Trail (0+). Это было невероятное путешествие по загадочному краю с богатой историей.

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Организаторы состязаний подготовили для спортсменов четыре дистанции разного уровня сложности. Трудный, но интересный маршрут протяженностью в 130 километров провел спортсменов по местам, которые хранят воспоминания о Емельяне Пугачеве и событиях крестьянской войны, позволил им испытать силы на древней горе Курак и почувствовать энергию Кульсугадыташ – уникальных Синих Скал.

Один из самых живописных маршрутов Большой Южноуральской тропы ждал участников 60-километровой дистанции. Линейный маршрут, проходящий вблизи уникальных скал, соединил два главных курорта южных предгорий Уральского хребта – «Абзаково» и «Банное». Сложная, но полностью беговая трасса дала спортсменам возможность в полной мере ощутить силу и красоту местной природы.

Компактный маршрут протяженностью 30 километров со стартом и финишем на курорте «Юбилейный» озера Банное (Якты-Куль) познакомил участников с удивительной природой Башкирии. А быстрый и динамичный 11-километровый маршрут с небольшим количеством технически сложных участков подарил радость движения по интересному ландшафту, потрясающие виды и непередаваемую атмосферу настоящего спортивного праздника.

В награду участники получили отдых на берегу чистейшего древнего озера Банное (Якты-Куль).

«Удобная логистика к месту старта и развитая инфраструктура партнера мероприятия – компании «ММК-Курорт» – позволили спортсменам совместить участие в приключении с качественным отдыхом», – рассказал директор забега Антон Жилин.

Как рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска, самым маленьким участникам здесь тоже были рады. В воскресенье, первого августа, спортсмены в возрасте от 0 до 14 лет преодолели дистанцию в 500 метров и получили настоящие медали.

Финиш рядом с чистейшим водоемом, а также возможность проживания в комфортных санаториях компании «ММК-Курорт» позволили участникам отдохнуть и восстановить силы после забега.

Интересно, что на время взрослых забегов за детьми в возрасте от четырех лет был организован присмотр в развлекательном центре «Фантазеры» на территории санатория «Юбилейный».