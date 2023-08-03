В сентябре челябинских студентов ждет военно-спортивная игра «Уральская зарница»

В сентябре в Челябинске состоится военно-спортивная игра «Уральская зарница», участие в которой примут студенты профессиональных образовательных организаций города.

В настоящее время ведется поиск того, кто организует и проведет игру. Заявки от желающих принимаются до девятого августа. Начальная цена контракта, заказчиком которого является управление по делам молодежи, составляет 314 тысяч рублей.

«Уральская зарница» будет проводиться в целях гражданского и патриотического воспитания челябинской молодежи. Ее участниками станут семь команд по 11 человек в каждой (десять студентов и руководитель). Помощь в организации и проведении игры окажут волонтеры.

Точное место проведения «Уральской зарницы» будет названо исполнителю за день до игры, которая ориентировочно состоится восьмого сентября.

Участникам военно-спортивной игры предстоит показать себя в строевой подготовке, пройти такие дистанции, как «Меткий стрелок», «Противогаз», «Метание гранаты», «Сборка и разборка автомата Калашникова. Снаряжение магазина к автомату Калашникова», «Сдача норм ГТО», «ОЗК», «Тушение пожара», «Узел», «Оказание первой помощи».