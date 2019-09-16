Триумфальное возвращение

Валерия Шабалина сегодня ночью привезет в Челябинск шесть медалей чемпионата мира по параплаванию
Спорт
Сегодня, 15:06

Челябинская спортсменка Валерия Шабалина с триумфом возвращается на родину из Лондона - на чемпионате мира по параплаванию она завоевала шесть медалей различного достоинства, в том числе три золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Самолет с шестикратной чемпионкой мира по паралимпийскому плаванию

приземлится в челябинском аэропорту этой ночью. Завтра, 17-го сентября, в первой половине дня домой вернется и второй участник международных состязаний, собравших в Лондоне свыше 600 спортсменов с ПОДА и ЛИН из 60-ти стран мира, - Дмитрий Черняев. У него - две медали в составе российской сборной. Воспитанник Михаила Уранова, выступая в категории спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, завоевал «золото» за стометровку брассом и «бронзу» в эстафете-микс (4х50 метров вольным стилем).

Валерии Шабалиной, воспитаннице Татьяны Новиковой, не оказалось равных в заплыве на двести метров вольным стилем, на сто метров - баттерфляем. Еще одно «золото» она завоевала в комплексном плавании, быстрее других преодолев дистанцию в двести метров. Серебряные медали Валерия заработала за сто метров на спине и эстафету-микс (4х100 метров вольным стилем). Третий результат челябинка показала в стометровке брассом.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, российская сборная в общей сложности завоевала 54 медали. В составе команды за победу боролись 34 пловца с ПОДА, 12 – с нарушением зрения и шесть - с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Российским спортсменам удалось завоевать 54 медали, в том числе 18 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую.

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