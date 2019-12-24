Владимир Пахомов увольняется, чтобы волейболистки «Динамо-Метар» получили зарплату

Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» Владимир Пахомов, как и требовал от него министр спорта Челябинской области Леонид Одер, написал заявление об увольнении. После этого деньги, предназначенные для погашения долгов по заработной плате перед спортсменами, минспорта региона перевел на счета городского управления и в ближайшее время их получит волейбольный клуб.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил Владимир Пахомов.

«Я написал заявление об уходе с поста директора по собственному желанию. Понятно, что бесполезно было бороться. Это борьба с ветряной мельницей. Я принял такое решение, потому что команду необходимо сохранить. Это был единственный способ, чтобы клуб получил обещанные деньги на погашение долгов. Я не хочу, чтобы потом говорили, что команда «умирает», а Пахомов не уходит. Деньги в размере 14 миллионов уже перевели из областного министерства спорта в городское управление. Сегодня я подписал с ними соглашение, деньги будут переведены клубу», - рассказал Владимир Пахомов.

Напомним, волейболистки клуба «Динамо-Метар» стали заложниками конфликта минспорта и директора клуба. Из-за долгов по заработной плате в ноябре главный спортивный чиновник региона Леонид Одер стал озвучивать в прессе, что директор клуба Владимир Пахомов непрофессионально ведет финансовую деятельность, не соизмеряет финансовые возможности, определяя зарплату игрокам. В связи с этим он настоятельно рекомендовал директору клуба Владимиру Пахомову уволиться. Однако тот с такой постановкой вопроса не согласился, поскольку суть претензий ему непонятна. Он считает, что на его место просто хотят поставить «своего» человека. Также он озвучил информацию, что на встрече с командой Леонид Одер заявил, что пока Пахомов не напишет заявление на увольнение, волейболистки деньги не получат, хотя деньги есть. Кстати, результаты проверок так никто и не озвучил.

Неспортивно получилось, господа чиновники.

Справка:

Владимир Пахомов с 2003 года был тренером и директором челябинской команды «ЧЮК ЮУПИ», которая играла в первой и второй, а также Высшей лигах женского волейбола. В 2013 году был назначен директором «Динамо-Метар». Команда тогда называлась «Автодор-Метар» и играла в высшей Лиге «А». В сезоне 2013-2014 годов клуб под руководством Пахомова, захватив лидерство с первых же туров, уверенно финишировал на первом месте, вернув себе место в Суперлиге, где и выступает до сих пор. В 2016 году в межсезонье команда была переименована в «Динамо-Метар».

Ассоциацией региональных федераций волейбола Урала АРФВ Пахомов был признан лучшим руководителем – организатором женской волейбольной команды 2011-12 годов.