Влюбленные в волейбол челябинцы посвятили 8 Марта турнир на площадке СК «Арены»

«Черный лорд», «Николя и все-все-все», «Метеорит» и «Многоборцы» – четыре любительские команды челябинских волейболистов встретились на площадке спорткомплекса «Арена», чтобы энергичной игрой отметить приближающийся Международный женский день – 8 Марта.

Турнир среди любительских команд состоялся при поддержке администрации Курчатовского района, куда с просьбой о его проведении обратилась инициативная группа любителей этой азартной командной игры, а также Ночной волейбольной лиги и компании «Три гуся».

«Я тоже являюсь частью этой инициативной группы, поэтому, конечно, идею поддержала», – рассказала замначальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина, подчеркнув, что такой турнир проходит впервые.

Кристина – заядлая волейболистка, этой игрой «болеет» всю свою жизнь.

«Обожаю волейбол, играю в него с самого детства. Во-первых, нравится, что эта игра – командная: на площадке шесть участников, и все взаимодействуют между собой. Во-вторых, волейбол – это выброс адреналина, эмоции. В общем, я очень люблю эту игру, и, мне кажется, всю жизнь буду в нее играть», – поделилась Кристина Никитина, капитан «Черного лорда».

На турнире по случаю 8 Марта, собравшем на площадке «Арены» влюбленных в волейбол девушек и молодых людей (за победу в соревнованиях боролись смешанные команды, в каждой из которых – по три представительницы слабого пола и по трое мужчин плюс два запасных игрока), царила энергичная, полная спортивного азарта атмосфера.

Интересно, что все участники яркого спортивного события – хорошо знакомы между собой: регулярно, не по разу в неделю, собираются в «Арене», чтобы поиграть в волейбол, причем всегда разным составом. Вот и в праздничных партиях третьего марта на волейбольной площадке противостояли другу те, кто в повседневных встречах мог играть в одной команде. В таком составе, как в этот раз, любители волейбола сражались друг с другом впервые. От этого было еще интересней.

Перед началом дружеского противостояния – интенсивная разминка. Затем – пожелания удачи всем игрокам от Кристины Никитиной, приветственное слово судьи турнира Константина Константинова, веселые девизы команд и жеребьевка, в соответствии с которой первыми на волейбольную площадку вышли «Черный лорд» и команда Николая Шабалина.

В двух напряженных коротких партиях (играли до 15-ти очков) победили волейболисты в футболках с надписями «Курчатовский район» - игроки возглавляемого Кристиной Никитиной «Черного лорда».

«Было волнительно. Всех знаем, тренируемся вместе все время. Но такой турнир у нас первый раз. Наши противники – сильные игроки: «Николя и все-все-все» – очень хорошая команда. Вообще все команды отличные, силы у всех нас примерно одинаковые, поэтому я даже не знаю, кто сегодня победит», – призналась Кристина.

В составе «Черного лорда» выступала и Татьяна Чаплинская, отметившаяся рядом мощных подач.

Участница турнира рассказала, что волейболом занимается со школьных лет – любовь к этому виду спорта ей привила тренер Елена Гладкова, в свое время выступавшая в составе сборной России. Спокойная, выдержанная, Елена Константиновна была очень хорошим наставником.

В спорткомплекс «Арена», в созданную Кристиной Никитиной группу, Татьяну Чаплинскую привел ее младший брат Алексей – со словами: «Ты же любишь это, давай занимайся». И вот уже несколько лет его старшая сестра вместе с единомышленниками играет здесь в волейбол – встречи на площадке помогают разгрузить голову, сбросить умственное напряжение, размять все группы мышц, тем более что работа у Татьяны сидячая и занимает очень много времени: ее рабочий день может длиться и десять, и 12 часов. Таким образом, волейбол дарит все 33 удовольствия. Волейбол – это и интересно, и приятно, и полезно для здоровья (это, например, эффективная кардиотренировка). От волейбола, по словам Татьяны, не устаешь так сильно, как тягая «железо» в зале, а вот позитивных эмоций – хоть отбавляй.

«На самом деле мы уже стали волейбольной семьей. Вместе отмечаем праздники, собираемся у ребят дома, совершаем вылазки на природу, снимаем домики… И везде играем в волейбол. Уже несколько раз вместе ходили на Таганай», – рассказала Татьяна Чаплинская.

Что касается игры третьего марта, то результатами ее двух первых партий волейболистка осталась довольна: «Победили с хорошим счетом, разрыв был в несколько очков. Думаю, мы достаточно технично играли».

А вот соперники «Черного лорда» – парни из команды Николая Шабалина Эрнест Термер и Денис Солод – уверены, что могли бы сыграть лучше. Ребята были полны решимости взять реванш.

Эрнест – студент. В спорткомплексе «Арена» занимается около полугода. Волейбол в его жизнь вошел пять лет назад, став настоящей страстью. Денис 12 лет занимался баскетболом, однако, из-за отсутствия команды переквалифицировался в волейболиста. Эта игра ему тоже подходит, так как здесь молодой человек также может вдоволь напрыгаться, что ему очень нравится.

Представительница еще одной команды – «Метеорита» – Татьяна Ушакова с волнением ждала выхода на площадку.

«Для меня это первое такое глобальное мероприятие, поэтому очень интересно проверить себя, свои силы. Надеюсь, наша команда победит», - сказала спортсменка.

Волейбол нравился Татьяне со школы. Сейчас, будучи взрослой, девушка посвящает ему свободное время.

«По вечерам, после работы, собираемся с друзьями, играем. Волейбол помогает сбросить напряжение, размять мышцы и держать себя в тонусе. Нравится, что это командный вид спорта – ты являешься частью команды, и это своего рода испытание, проверка на совместимость. Так как я сижу в офисе, перед компьютером, целыми днями, волейбол для меня - очень хорошая разрядка», – поделилась Татьяна Ушакова.

Противостояние команд длилось несколько часов и закончилось победой «Черного лорда».

На втором месте оказался «Метеорит». На третьем – «Николя и все-все-все». Четвертый результат в посвященном 8 Марта турнире показали «Многоборцы».

Это была красивая игра и победила в ней, в первую очередь, дружба. И, конечно, любовь к волейболу, объединяющая челябинцев, собравшихся на площадке «Арены» субботним днем.

Все участники соревнований получили подарки от спонсоров и отличное настроение на весь день.