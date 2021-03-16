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Воспитанник «Трактора» умер после попадания шайбы в голову

В больнице Ярославля умер 19-летний защитник молодежного ХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Воспитанник хоккейной школы «Трактор» получил тяжелую травму головы на матче.

Травму Тимур Файзутдинов получил 12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локо». Ему в голову попала шайба. Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.

КХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура.

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти хоккеиста.

Матчи плей-офф 17 и 18 марта пройдут в память о Тимуре Файзутдинове.