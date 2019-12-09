Все в рамках правил: прокуратура выяснит отношения с челябинскими полицейскими

Сегодня, девятого декабря, во дворце спорта «Юность» состоится товарищеская встреча по хоккею между ГУ МВД по Челябинской области и прокуратурой региона. Игра посвящена «Дню Героев Отечества в России».

«Мероприятие организованно с целью вспомнить Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, служивших в органах внутренних дел и отдавших свои жизни, защищая граждан. Любой желающий может посетить зрелищное спортивное состязание, вход свободный», - сообщили в региональном полицейском главке.

Дата 9 декабря для этого праздника была выбрана неслучайно. Императрица Екатерина Вторая именно в этот день в 1769 году учредила новую награду. Ей стал орден Святого Георгия Победоносца. Появление этого ордена стало одним из важнейших событий эпохи ее правления. Данным орденом в те времена награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и отвагу.

Этот орден имел 4 степени отличия, первая из них являлась наивысшей. Согласно данным историков, 4 человека стали кавалерами всех четырех степеней. Кроме того, Екатерина II решила также удостоить этой награды и себя в честь учреждения ордена. В 1807 году по образцу этой награды был учрежден солдатский Георгий. Он представлял собой серебряный знак отличия военного ордена, который предназначался для нижних чинов. В 1856 году он так же был подразделен на четыре степени.

В нашей стране 9 декабря отмечался праздник георгиевских кавалеров. Его отмечали до 1917 года. А после Октябрьской революции этот орден и праздник были упразднены. В советское время эти награды были заменены новыми. В 2000 году, по указу президента РФ, этому ордену был возвращен статус высшей военной награды. В России в этот день принято чествоват настоящих героев.