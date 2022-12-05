Юные челябинские спортсмены показали свои силы в многоборье в Екатеринбурге

Более ста школьников из Челябинской и Оренбургской области вчера, 5 декабря, боролись за победу в финале второго сезона проекта «Многоборье РМК». Победителям вручили кубки, медали, «умные» колонки и квадрокоптеры.

Ребята в возрасте от 6-ти до 17-ти лет соревновались в таких дисциплинах, как подтягивание, прыжки в длину, отжимание, пресс, приседания и запрыгивания на тумбу. Но прежде чем попасть в финал, они должны были проявить себя на отборочных этапах в родных городах – Кыштыме, Карабаше, Полевском, Новоорске, Коркино, Варненском, Карталинском и Нагайбакском районах, в поселках Межозерный и Томинский. Организаторы уверены – в следующем году к соревнованиям присоединятся ребята из новых городов.

«Многоборье развивает все группы мышц, и любой ребенок может себя проявить в той или иной категории. В этом году больше ста школ с территорий присутствия компании прошло через этот проект, а в прошлом было лишь 60. Дальше будем смотреть на ребят из других муниципалитетов, приглашать их, и со своей стороны сделаем все, чтобы наши детки были здоровыми, сильными, уверенными. Эти звездочки, которые собрались на финале в Екатеринбурге, – наше будущее», – сказала вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

Перед началом соревнований спортсмен Илья Скамзин провел для ребят разминку, чтобы разогреть мышцы: «Молодежь дисциплинированная, понравилась мне. Видно, что все в форме, у многих уже сформированы корсеты. Я всеми руками за такие события».

После разминки ребята получили маршрутные листы и побежали сдавать нормы. За правильным выполнением следили тренеры. В этом году им даже пришлось поднять шкалу начисления баллов – уровень у ребят очень высокий.

«Мы заранее выработали хорошую систему оценки, поэтому можете не сомневаться – оцениваем ребят объективно. Чтобы ребята чувствовали себя уверенно, старались поддержать каждого. В результате не было тех, кто сказал бы, что судьи посчитали что-то неверно. Видно, что ребята готовились, отрабатывали технику выполнения», – поделился своим мнением с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» главный судья соревнований Михаил Кузьмин.

В соревнованиях участвовали разные ребята: кто-то ходит только на уроки физкультуры в школе, а кто-то профессионально занимается спортом.

«Я занимаюсь тхэквондо в клубе «Евразия» в поселке Межозерном уже 4 года. У меня уже 7 первых и 2 третьих места призовых. Легче всего на соревнованиях мне дается подтягивание. Сегодня я 15 раз подтянулся. а норматив где-то 8-10. Так что у меня хорошие результаты, все нравится здесь», – отметил юный спортсмен из Межозерного Сергей Зайков.

На церемонии награждения в первую очередь наградили тренеров ребят. Владимир Ярушин, который ведет в коркинской школе №1 волейбол и шахматы для учеников средней и старшей школы, уверен – такие соревнования являются дополнительной возможностью для ребят почувствовать себя звездами спорта.

«Сейчас у ребят почти вся жизнь в телефонах проходит. А тут мы их вывезли, побывали на экскурсии, посмотрели на другие города, позанимались спортом», – добавил Владимир Ярушин.

Победителей – 33. В каждой из 11-ти категорий среди школьников младшего возраста и подростков выявили по три номинанта.

В первой категории «Юноши 16-17 лет» первое место занял Максим Ловчиков из Варненского района, второе – Иван Чубко из Карталинского, третье – Роман Карабаев из Новоорска. Во второй категории «Юноши 14-15 лет» золото взял Евгений Шевяков из Алексеевки, серебро – Иван Книжник из Фершампенуаза, а бронзу – Владислав Владимиров из Кыштыма. В категории три «Девушки 14-17 лет» первое место у Марии Мисиловой из Полевского, второе у Яны Синицыной из Коркино, третье у Сабины Мурзагельдиновой из поселка Гранитного. В категории четыре «подкатегория мальчики 12-13 лет» первое место занял Кирилл Салахов из поселка Гранитного, второе – Кирилл Бачно из Карабаша, а третье – Даниил Грачев из Карталинского района. В категории четыре «подкатегория: девочки 12-13 лет» золото взяла Ольга Коробейникова из Кыштыма, серебро – Дарья Гладышева из Коркино, бронзу – Арина Подпятникова из Карталов. В пятой категории «подкатегория: мальчики 10-11 лет» золото у Аристарха Лощинина из Коркино, серебро у Данила Лопатина из Кыштыма, а бронза у Игоря Порчука из Карталов. В категории пять «подкатегория: девочки 10-11 лет» первое место заняла Варвара Бень из Кыштыма, второе – Алина Захарова из Нагайбакского района, третье – Полина Малюк из Новоорского. В категории шесть «подкатегория мальчики 8-9 лет» золото у Ильи Исакова из Кыштыма, серебро – у Игоря Чайчука из Коркино, бронза – у Ильи Пшеничникова из Полевского. В категории шесть «подкатегория девочки 8-9 лет» первое место взяла Алиса Бойко из Коркино, второе – Лилия Мураткалиева из Гранитного, третье – Анастасия Силантьева из Карабаша. В категории семь «подкатегория: мальчики 6-7 лет» золото у Григория Малышева из Межозерного, серебро у Артема Куандыкова из Новоорска, бронза у Максима Сенькина из Коркино. И в категории семь «подкатегория: девочки 6-7 лет» первое место у Полины Зверевой из Коркино, второе – у Изабеллы Мураткалиевы из Гранитного. а третье – у Софьи Скрипник из Нагайбака.

Впервые проект «Многоборье РМК» прошел в 2021 году, сейчас он уже становится традиционным.