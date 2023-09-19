Юные дзюдоисты сразились на челябинском татами в честь танкистов и бойцов СВО

В челябинском поселке Новосинеглазово состоялся традиционный открытый командный турнир по дзюдо. Состязания в Советском районе были посвящены Дню танковых войск и бойцам специальной военной операции.

Накануне старта герои-земляки прислали видео напутствия для юных спортсменов.

«Уверен, что этот турнир станет важным, незабываемым событием для участников и гостей, - отметил Герой России Алексей Волосков. - Желаю вам успехов, удачи, всего самого доброго».

«Будьте смелыми и отважными, участвуя в командных соревнованиях, - обратились к дзюдоистам военнослужащие СВО. - Вы должны поддерживать друг друга и не бросать в сложных ситуациях. Так же как мы, находясь в зоне специальной военной операции, стоим друг за друга горой».

В этом году помощники соревнований из организации «Боевое братство» подготовили для детей обширную программу, устроив в поселковом Дворце культуры выставку оружия и экипировки бойцов СВО, а также мастер-класс курсантов Челябинского высшего военного училища по дзюдо.

«Направленность и, наверное, особенность нашего филиала - спортивно-патриотическое воспитание детей и молодёжи, - рассказала руководитель филиала СШОР по дзюдо «Локомотив» в Новосинеглазово, организатор соревнований Марина Хурамшина. - Я считаю, что необходимо в детях воспитывать не только силу, ловкость и характер, но и патриотизм. Когда ребята выходят на татами, они защищают честь своей команды, спортивной школы, города, малой и большой Родины. Затем вырастают, идут на срочную службу или поступают в военные училища. И заложенные в них спортивные и идейные качества пригождаются в жизни».

Почетными гостями турнира стали заместитель главы Советского района Челябинска Татьяна Пашкова, директор спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Локомотив» Евгений Брылкин, начальник факультета штурманов Челябинского филиала военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил Олег Овсянников, председатель совета ветеранов Советского района Челябинска, ветеран боевых действий Валерий Ширшиков, председатель Челябинского отделения «Боевого братства» Николай Беспалов, его коллеги Геннадий Бакун и Николай Голубков.

За победу в состязаниях среди мальчиков не старше десяти лет спорили восемь команд из Челябинска и Копейска. Поединки проводились в десяти категориях. Главным судьей командных состязаний стал судья олимпийской категории Александр Перевозников, судьями на татами – Сергей Кореньков и Наталья Судоргина.

Степан Атмановский из первой команды спортшколы «Локомотив», будучи тяжеловесом (свыше 55 килограммов), выходил на татами последним. И приносил команде победу. Так было до финала.

«Соперник был более тяжелый. Его трудно было бросить. Я дождался, когда ему дали три судейских замечания «шидо». И мне объявили победу», - поделился серебряный призер командного турнира по дзюдо Степан Атмановский.

А в решающих схватках сильнейшими стали воспитанники Центра дзюдо Дениса Ярцева. Второе место заняли ребята из «Локомотива». «Бронзу» завоевал копейский клуб «Икигай».

«Мальчишки очень мотивированы. Они спортивны. Нам такие ребята нужны, конечно, - похвалил юных дзюдоистов Олег Овсянников. – У них есть старание, воля к победе. И это наш контингент!».

«Я сегодня вдохнул воздух. Воздух борьбы и побед, - поделился эмоциями Валерий Ширшиков. - Здесь ребята смелые, ребята умелые. Вырастут настоящими патриотами».

Организаторы турнира уверены, что география команд на следующем турнире будет еще шире, участников и призов – еще больше.