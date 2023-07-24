Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России

Во Владикавказе сегодня, в шестой день турнира стартуют полуфиналы первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Юный южноуральский боксер выступит в финальных поединках и поборется за чемпионский титул.

Всего за награды состязаний сражаются 300 боксёров из 69 регионов Российской Федерации. Из сборной команды Челябинской области в полуфинал первенства России вышел спортсмен из Копейска Михаил Степанов, он уже записал на свой счет 3 победы в весовой категории до 40 кг. Юный победитель Всероссийских состязаний гарантировал себе медаль первенства России. Какого достоинства будет награда Михаила — решится в финале первенства.

Сегодня, 24 июля, Михаил Степанов во второй паре на ринге А встретится с представителем Ингушетии Хамзатом Фаргиевым. Болеем за Михаила все вместе и желаем ему только победы.