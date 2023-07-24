24.07.2023
Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России
24.07.2023
Четверо из десяти челябинцев никогда не перейдут с удаленки в офис
24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
24.07.2023
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
24.07.2023
Учёные ЮУрГУ разрабатывают комплекты здорового питания для туристов и спортсменов
Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России
17.07.2023
Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу
20.06.2023
Челябинский боксер выиграл Кубок на Волге
05.04.2023
Чемпион мира по боксу среди молодежи провел зарядку для школьников Луганска
12.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023