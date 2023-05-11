Южноуральцам нет равных в смешанных единоборствах

Южноуральские спортсмены завоевали четыре медали в Уфе на первенстве России по смешанному боевому единоборству MMA.

На турнир приехали более 170 сильнейших юниоров и юниорок из 46 регионов России. Южный Урал представляли шесть спортсменов из Челябинска и Магнитогорска.

Лучший результат среди представителей Челябинской области у Паема Ибодилоева. Боец клуба «Уральский Витязь» и СШОР «Динамо» выиграл три поединка и вышел в финал соревнований. Но последний бой не состоялся, соперник Паема из Воронежской области получил серьезную травму, а наш боец досрочно стал победителем первенства России по ММА среди юниоров.

Помимо золотой медали, в копилке Челябинской области два серебра и бронза. Второе место на соревнованиях занял Кирилл Воронов. Также в шаге от победы осталась Ангелина Клинова из Магнитогорска. Спортсменка клуба «Уральский Витязь» уступила сопернице из Москвы. Третье место у Айгуль Баимовой, воспитанницы клуба «Уральский Витязь».

По итогам соревнований Челябинская область вошла в топ лучших, заняв третье место в общекомандном зачете по первенству России по смешанному боевому единоборству (ММА).