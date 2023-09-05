Южноуральцев ожидает зрелищное шоу на турнире по боксу в Челябинске

В предстоящую пятницу, восьмого сентября, в Челябинске пройдёт международный вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Главное событие турнира – невероятная схватка между боксёром из Миасса Вильданом Минасовым и экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо.

Как сообщили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, команда RCC активно занимается подготовкой многотысячной ледовой арены «Трактор» к большому боксу.

Турнир станет частью масштабного спортивного фестиваля – RCC FEST, приуроченного к празднованию Дня города в Челябинске. Концепция мероприятия связана с тем, что фестиваль является точкой притяжения активных, позитивных, спортивных людей, разделяющих общие ценности: энергия, объединение, молодость, движение.

«В шоу мы используем ключевые образы, вызывающие ассоциации с Челябинском, спортом и духом экстрима. Декорации будут выполнены в современной стрит-арт стилистике, что дополнительно подчеркнёт наш посыл в этом проекте: бери друзей, единомышленников и вместе приходите на спортивные мероприятия RCC», - рассказал продюсер шоу Глеб Бурганов.

Главный бой вечера откроет уникальный перформанс, который станет связующим элементом турнира по боксу с фестивалем стрит-спорта и экстрима от RCC в Челябинске.

Чтобы воплотить идею в реальность, из Екатеринбурга было привезено 50 кВт концертного звука, более 340 квадратных метров светодиодного экрана и 720 световых приборов.