Южноуральская школьница стала призёром всероссийских соревнований по каратэ

Школьница из Карталов (Челябинская область) Надя Борисова заняла второе место в Открытом татами по Кекусин-кан каратэ-до кумитэ и ката. Данные соревнования проходили в поселке Лоо в Сочи.

Тренер клуба СК "ФЕНИКС", где занимается Надя, Андрей Жуков отмечает, что всего на данные соревнования из города поехали три человека, однако только Наде удалось занять призовое место. Она победила в категории: девочки 10-11 лет до 30 кг.

«Подготовку к соревнованиям мы начали в середине августа. Дети были на летних сборах. Готовились, по возможности, каждый день. Когда начался учебный год, продолжили подготовку дома, каждый день по две тренировки, конечно, приходилось подстраиваться под график школы», – рассказал Андрей Жуков.

«В моей возрастной группе было примерно 8-9 девочек, у меня было 3 боя. Первые два я выиграла, а потом дрались за первое место. Этот бой был самым сложным для меня. Я его проиграла, поэтому и заняла второе место, - говорит Надя. - Хочу сказать спасибо тренеру за то, что он меня хорошо подготовил. До прихода в Кекусин-кан каратэ-до кумитэ и ката я долгое время ходила на художественную гимнастику и благодаря этому у меня достаточно хорошая растяжка, это очень помогает в спарринге».

В данном виде боевых искусств удары в голову руками запрещены, а вот ногами – разрешены. Именно поэтому нужно иметь хорошую растяжку. Спортсмены за минуты спарринга наносят друг другу около 400 ударов руками и ногами по всему корпусу, поэтому этот вид боевого искусства зрелищный, но может быть и травмоопасным.