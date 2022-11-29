Южноуральские дзюдоисты отличились на чемпионате России среди инвалидов по слуху

Дзюдоисты Челябинской области завоевали пять наград на чемпионате России среди инвалидов по слуху. Они завоевали три «золота», «серебро» и «бронзу».

Соревнования проходили в дагестанском Каспийске. Всего в чемпионате страны по дзюдо (спорт глухих) приняли участие 148 мужчин и женщин из 31 региона.

Золотые медали завоевали мастера спорта международного класса из Челябинска Илья Ишметьев и Алексей Еськов, а также Алина Поздеева. Второе место заняла Наталья Дроздова. На третьей строке итогового протокола оказалась Жанна Кузнецова. Все трое - из Магнитогорска.

По результатам общекомандного зачета южноуральцы оказались третьими. Первенствовали посланцы Башкортостана. Вторыми стали хозяева татами из Дагестана.