26.01.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Литературный Stand Up»
26.01.2023
Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении АО «Южуралмост»
26.01.2023
Бизнесмену-мошеннику, строившему биатлонный комплекс, не удалось смягчить приговор
26.01.2023
На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ
25.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 января (18+)
25.01.2023
По окнам челябинцев с Университетской набережной стреляли из пневматики
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
23.01.2023
В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо
27.12.2022
В Челябинске состоялось открытое первенство по дзюдо
06.12.2022
Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области
29.11.2022
Южноуральские дзюдоисты отличились на чемпионате России среди инвалидов по слуху
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023