Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях

Дзюдоисты Челябинской области завоевали шесть бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях в Красноярске. Финалисты состязаний завоевали путевки на первенство страны, которое состоится в Екатеринбурге в середине марта текущего года.

Состязания среди юниоров и юниорок памяти заслуженного тренера России Владимира Назарова состоялись 22 января. В турнире принял участие 161 спортсмен из 25 субъектов Российской Федерации.

Честь Челябинской области защищали семь человек. Шестерым удалось выиграть бронзовые медали.

На пьедестал почета поднялись Ризван Магомадов, Клим Калинин, Алексей Еськов, Данис Исмагилов, Елена Шманина и Полина Жуланова.

Как сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, финалисты состязаний завоевали путевки на первенство России, которое состоится в Екатеринбурге в середине марта текущего года.

Для справки:

Владимир Николаевич Назаров подготовил свыше 50 мастеров спорта России, трех мастеров спорта России международного класса. Одним из самых знаменитых учеников Владимира Николаевича является участник Олимпийских игр в Сеуле, заслуженный мастер спорта России Виктор Поддубный. Именем Владимира Назарова назван Благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского дзюдо. Также заслуженный тренер России считается родоначальником спортивной школы в поселке Емельяново Красноярского края. Владимир Николаевич ушел из жизни в 2020 году.