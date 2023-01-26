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Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях

Дзюдоисты Челябинской области завоевали шесть бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях в Красноярске. Финалисты состязаний завоевали путевки на первенство страны, которое состоится в Екатеринбурге в середине марта текущего года.  

Состязания среди юниоров и юниорок памяти заслуженного тренера России Владимира Назарова состоялись 22 января. В турнире принял участие 161 спортсмен из 25 субъектов Российской Федерации.

Честь Челябинской области защищали семь человек. Шестерым удалось выиграть бронзовые медали.

На пьедестал почета поднялись Ризван Магомадов, Клим Калинин, Алексей Еськов, Данис Исмагилов, Елена Шманина и Полина Жуланова.

Как сообщил пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, финалисты состязаний завоевали путевки на первенство России, которое состоится в Екатеринбурге в середине марта текущего года.

Для справки:
Владимир Николаевич Назаров подготовил свыше 50 мастеров спорта России, трех мастеров спорта России международного класса. Одним из самых знаменитых учеников Владимира Николаевича является участник Олимпийских игр в Сеуле, заслуженный мастер спорта России Виктор Поддубный. Именем Владимира Назарова назван Благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского дзюдо. Также заслуженный тренер России считается родоначальником спортивной школы в поселке Емельяново Красноярского края. Владимир Николаевич ушел из жизни в 2020 году.

Дзюдо
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23.01.2023 16:00

Челябинский ЗАГС назвал веские причины пойти под венец

23.01.2023 15:39

Аферисты обманули военнослужащего из Чебаркуля

23.01.2023 15:33

На трассе А-310 в Челябинской области ограничат движение в ночное время

23.01.2023 15:25

Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой на Труда

23.01.2023 15:19

Конюшня XVIII века и оружейная комната появятся в историческом парке «Гардарика»

23.01.2023 14:53

Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей

23.01.2023 14:45

Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»

23.01.2023 14:39

Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска

23.01.2023 14:22

Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах

23.01.2023 14:08

Златоуст передал в военный санаторий под Чебаркулем средства для реабилитации раненых

23.01.2023 13:42

Магнитогорец застрял в колодце выгребной ямы

23.01.2023 13:35

В Калининском районе Челябинска появятся тысячи новых жилых «квадратов»