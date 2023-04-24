Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях

Дзюдоисты Челябинской области завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях юниоров и юниорок до 23 лет «Памяти Бибарцева» по дзюдо, которые состоялись в Перми.

Во всероссийских соревнованиях приняли участие 179 спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации. Соревнования проводились в семи весовых категориях у мужчин и женщин, в каждой весовой категории разыгрывалось первое, второе и два третьих места, при круговой системе проведения в весовой категории разыгрывалось одно третье место.

Как сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона, Челябинскую область на всероссийских соревнованиях представляли 26 спортсменов. По итогам турнира в копилке региона три серебряные и пять бронзовых медалей.

Серебряными призерами стали спортсмены – Алексей Собянин, Алина и Манижа Собирова.

Бронзовые медали завоевали Валерий Плешаков, Александр Осинцев, Владимир Антонов, Данила Сиряк и Артемий Человечков.

Для справки:

Марат Шамилевич (Шамильевич) Бибарцев - российский тренер по дзюдо, заслуженный тренер России. Начал тренироваться в Челябинске-65 под руководством Николая Мусатова. В 1983 году окончил Челябинский государственный институт физической культуры. Впоследствии переехал в Пермь, где воспитал целую плеяду известных спортсменок. В 28 лет был удостоен звания «Заслуженный тренер России». Скончался после тяжелой болезни. В память о Марате Бибарцеве проводится Всероссийский мастерский турнир.

Инна Шемаева

Фото: Министерство спорта Челябинской области