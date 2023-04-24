24.04.2023
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
24.04.2023
В Челябинске организуют 14 сезонных маршрутов для садоводов
24.04.2023
Металлурги Кыштымского медеэлектролитного завода отмечены госнаградами
24.04.2023
В Челябинской области накануне Красной горки поженились 332 пары
24.04.2023
Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу
24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
13.02.2023
Дзюдоисты Челябинской области триумфально выступили на первенстве УрФО
31.01.2023
Дзюдоисты Магнитки завоевали четыре «бронзы» на татами города на Неве
26.01.2023
Южноуральские дзюдоисты отличились на Всероссийских соревнованиях
23.01.2023
В Челябинской области реализуют четырехлетнюю программу по развитию дзюдо
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023