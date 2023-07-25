25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
25.07.2023
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
25.07.2023
Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании
25.07.2023
Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
10.01.2023
Для южноуральских спортсменов-колясочников приобрели новый микроавтобус
10.05.2016
С чемпионата Европы по плаванию южноуральские спортсмены-инвалиды привезли девять медалей
03.12.2015
В правительстве Челябинской области наградили параспортсменов
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023