Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами

Южноуральские параспортсмены установили рекорды на чемпионате России по лёгкой атлетике. Чемпионат по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине — легкая атлетика проходил с 18 по 24 июля в Чебоксарах.

Южноуральцы установилидва рекорда России и всего завоевали 15 наград различного достоинства.

Соревнования проходили в рамках 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Информационное агентство «Урал-Пресс-Информ» поздравляет южноуральских спортсменов и желает им дальнейших спортивных побед.

Первое место:

Вадим Кочуров (бег на 1500 метров, 5000 метров – рекорд России)

Алексей Котлов (метание копья).

Виктор Тагиров (метание копья).

Второе место:

Дмитрий Клоков (бег на 100 метров).

Алексей Макаров (бег на 5000 метров – рекорд России в своем классе)

Евгений Голощапов (бег на 800 метров)

Дмитрий Клоков (бег на 200 метров)

Анна Сапожникова (прыжки в длину)

Азалия Исмагилова (толкание ядра)

Третье место:

Александра Авсюкевич (бег на 100 метров)

Александра Авсюкевич (бег на 200 метров)

Александра Авсюкевич (бег на 400 метров)

Евгений Голощапов (бег на 400 метров)

Вадим Кочуров (бег на 800 метров)