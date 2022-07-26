Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России

Сборная Челябинской области замкнула тройку лидеров чемпионата России по велоспорту-маунтинбайку. Турнир на днях прошёл в Ижевске. Южноуральские спортсмены стали лучшими в дисциплине «Эстафета». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и физической культуры Челябинской области.

Бронзовые медали завоевали Эльвира Хайруллина, Егор Сапегин, Диана Богданова, Полина Онипко, Александр Бабюк и Кирилл Устьянцев. Все они являются воспитанниками МБУ СШОР №2 Копейска.

Среди юношей и девушек 15-16 лет в шаге от пьедестала почёта остановились Зорина Марина, Плеханова Дарья, Золотарёв Александр и Власов Александр, занявшие четвёртое место.