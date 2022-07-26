26.07.2022
Эковолонтёры навели порядок на Аракульском шихане
26.07.2022
Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России
26.07.2022
В Карталах пожилые люди осваивают технику «торсион-папье»
26.07.2022
И снова взятка: на заведующего участка чебаркульской ветстанции заведено уголовное дело
25.07.2022
Первокурсники ЮУрГУ прошли учебную практику в АО «ГРЦ Макеева»
25.07.2022
ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
Южноуральские велосипедисты заняли третье место на чемпионате России
Челябинцы пожаловались на график работы туалета на новой набережной
25.07.2022
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022