Южный Урал готовится к Всероссийскому дню бега

В субботу, 16 сентября, в Челябинской области пройдет самое массовое легкоатлетическое мероприятие всероссийского масштаба. Традиционный «Кросс нации» соберет более 20 тысяч южноуральцев в 43 муниципалитетах региона, сообщают в министерстве по физической культуре и спорту региона.

Главные забеги организуют в Челябинске в лесопарковой зоне за стадионом имени Елены Елесиной, в Златоусте возле городского пруда «Тарелка» и в Магнитогорске на территории Экологического парка (улица Лесопарковая, 1). На выбор участникам представят дистанции в один, четыре, шесть, восемь и двенадцать километров, а ограничений по возрасту организаторы не делают. К участию приглашают школьников, студентов и всех желающих независимо от возраста и уровня физической подготовки.

«День бега проходит в рамках реализации федерального проекта „Спорт — норма жизни“ и национального проекта „Демография“ в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом, а также пропаганды здорового образа жизни», — уточнили в Министерстве спорта Челябинской области.

Программа «Кросса нации» в Челябинске:

9:00 — старт забегов на шесть, восемь и двенадцать километров,

10:00 — старт забега на четыре километра (юноши и девушки),

10:30 — старт забега на четыре километра (мужчины и женщины),

11:00 — старт забега на один километр (девочки),

11:20 — старт забега на один километр (мальчики),

12:00 — торжественная церемония открытия,

12:30 — старт команды Калининского района,

12:45 — старт команды Курчатовского района,

13:00 — старт команды Ленинского района,

13:15 — старт команд Советского и Центрального районов,

13:30 — старт команд Металлургического и Тракторозаводского районов.

Победители и призеры забегов в разных возрастных группах будут награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта России.

Всероссийский день бега «Кросс нации» — это самое массовое спортивное событие в нашей стране, традиционно проходящее во всех крупных городах в третье воскресенье сентября. Мероприятие проводится с 2004 года и является самым демократичным, бесплатным и общедоступным. Главная цель «Кросса нации» — это популяризация здорового образа жизни и привлечение людей всех возрастов к активным занятиям физкультурой.