12.09.2023
Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки лайнера в поле в Новосибирской области
12.09.2023
В центре Челябинска продлили ограничение движения
12.09.2023
Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим лайнер в поле
12.09.2023
Новую кормушку для белок установили в парке Пушкина
12.09.2023
На обновленной улице Агалакова в Челябинске высадят почти пять тысяч кустов сирени
12.09.2023
Минсельхоз объявил масштабный фотоконкурс
Южный Урал готовится к Всероссийскому дню бега
На старт «Кросса нации» выйдут более 20 тысяч южноуральцев
08.09.2022
Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации
23.09.2019
Магнитогорск пробежал «Кросс нации»
18.09.2018
«Кросс нации» соберет в Челябинске тысячи бегунов
19.09.2017
В Магнитогорске «Кросс нации» пробежали более пяти тысяч человек
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023