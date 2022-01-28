Южный Урал примет Всероссийские старты «Лед надежды нашей»

В Челябинской области пройдут традиционные соревнования по конькобежному спорту – открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Старт запланирован на пятое февраля.

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в Челябинской области на ледовые дорожки соревнований «Лед надежды нашей» выйдут большое количество любителей спорта и здорового образа жизни Южного Урала. Центральный старт в южноуральском регионе запланирован в Челябинске на территории стадиона «Инга». На линию старта выйдут свыше 300 человек. Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров.

Кроме того, к акции присоединятся и другие муниципальные образования региона.

История традиционных состязаний «Лед надежды нашей» началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях.