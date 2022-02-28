Жаркая игра на льду: воспитанники детских домов сразились в хоккейном матче

В Челябинске, на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный», прошел традиционный турнир «Солнечный лед» среди школ-интернатов и детских домов города Челябинска по хоккею. В финале со счетом 6:1 «Могучие медведи» победили «Аистенка».

Турнир стал юбилейным – пятым. Глава Курчатовского района Сергей Антипов, прибывший поболеть за юных хоккеистов, отметил, что у них действительно большие перспективы. Ребята играют по-взрослому.

«Сегодня в Курчатовском районе настоящий праздник спорта и детства. И это вдвойне радостно и приятно. Пять лет назад мы были инициаторами турнира, все пять лет мы поддерживаем и развиваем эти соревнования. Хоккей – самый любимый вид спорта и в районе, и в Челябинской области. В нашем районе 30 хоккейных кортов, тысячи детей и взрослых занимается там», – рассказал на открытии турнира Сергей Антипов.

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«Я волнуюсь, ребята. Вы так уверенно и мощно катаетесь, что уже страшно. Желаю вам удачи, удовольствия от процесса. У вас такие крутые команды болельщиков – это здорово!», – обратилась к участникам соревнований на открытии турнира Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Болельщики – девочки и совсем маленькие воспитанники центров помощи детям – тоже подошли к делу серьезно. Нарисовали плакаты, придумали кричалки и танцевальные движения. В перерывах между периодами финального матча они участвовали в музыкальном конкурсе с призами и пробовали угощения полевой кухни.

«Большое спасибо Администрации Курчатовского района за то, что поддерживают такое начинание. С каждым годом ребята все лучше играют и в футбол, и в хоккей», – отметила Председатель комитета социальной политики Администрации города Челябинска Лариса Мошкова.

В финальной игре со счетом 6:1 команда «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный» – «Могучие медведи» победила сборную «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок». Третье место заняла команда «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями №13 города Челябинска».

Как рассказала директор «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Солнечный» Ирина Машкова, такие турниры воспитывают в ребятах силу духа, настойчивость, целеустремленность и командную сплоченность.

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«Перед соревнованиями наши мальчики сами заливали площадку, чистили лед. Они у нас очень спортивные. В декабре вернулись из Нижнего Новгорода с чемпионата России по детскому футболу. Скоро едем в Екатеринбург на соревнования», – рассказала Ирина Машкова.

По окончании турнира спортсменам вручили кружки, торты, новые шайбы, грамоты, медали и кубки. Лучших игроков отметили индивидуальными статуэтками.

Администрация Курчатовского района выражает благодарность партнерам фабрике тортов «Мирель» и агрофирме «Ариант».