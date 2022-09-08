Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации: традиционное массовое мероприятие состоится в 43-х муниципальных образованиях региона 17-го сентября.

Как сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне, на стартовую линию всероссийского дня бега «Кросс Нации» выйдут более 20 тысячи любителей спорта и активного образа жизни Южного Урала. Центральные старты запланированы в Челябинске - в лесопарке за легкоатлетическим комплексом имени Елены Елесиной (проспект Ленина, 84), Златоусте - на территории городского пруда «Тарелка» (улица поселок Айский, 70) и в Магнитогорске - на территории «Парки Магнитки» (улица Лесопарковая, 1).

Программа Всероссийского дня бега «Кросс Нации» в Челябинске:

8.00 – начало регистрации участников спортивных забегов;

9.00 – старт забега на 12000, 8000 и 6000 м;

10.00 – старт забега на 4000 м (юноши и девушки);

10.30 – старт забега на 4000 м (мужчины и женщины);

11.00 – старт забега на 1000 м (девочки);

11.20 – старт забега на 1000 м (мальчики);

12.00 – церемония торжественного открытия Соревнований;

12.30 – старт команды Калининского района;

12.45 – старт команды Курчатовского района;

13.00 – старт команды Ленинского района;

13.15 – старт команд Советского и Центрального районов;

13.30 – старт команд Металлургического и Тракторозаводского районов.

СПРАВКА:

Всероссийский день бега «Кросс нации» – самое массовое и масштабное спортивное мероприятие на территории России как по количеству участников, так и по географическому охвату.

Старты проводятся ежегодно, начиная с 2004 года, в сентябре. В событии принимают участие практически все регионы России, а число участников с каждым годом увеличивается.

В 2022 году 17 сентября массовый забег соберет более 400 тысяч человек из 85 регионов России.

Старты проходят в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и национального проекта «Демография».