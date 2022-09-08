08.09.2022
Жители Челябинской области стали реже жениться и реже разводиться
08.09.2022
Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации
08.09.2022
Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка
08.09.2022
Челябинцы этим летом реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт
08.09.2022
Житель Миасса перевел мошенникам большую сумму денег, думая, что помогает их ловить
08.09.2022
«Казачий курень» на Южном Урале объединит и просветит сотни казаков и их семьи
Жителей Челябинской области приглашают к участию в Кроссе нации
23.09.2019
Магнитогорск пробежал «Кросс нации»
18.09.2018
«Кросс нации» соберет в Челябинске тысячи бегунов
19.09.2017
В Магнитогорске «Кросс нации» пробежали более пяти тысяч человек
18.09.2017
Около 24 тысяч южноуральцев приняли участие в «Кроссе нации»
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022