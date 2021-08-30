30.08.2021
Котова попросила полицию сообщить о замечаниях по дорожной разметке возле школ
30.08.2021
В Челябинскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от ковида
30.08.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 156 жителей
30.08.2021
Котова потребовала приступить к замене погибших деревьев
30.08.2021
В Челябинске молодежь устроила стрельбу в центре города
30.08.2021
В Челябинске у цирка временно изменена схема движения транспорта
Златоустовская «Уралочка» помогла юниорской сборной России стать чемпионом Европы по водному поло
26.08.2021
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в плей-офф первенства Европы
23.08.2021
Ватерполистки сборной России начали первенство Европы с крупной победы
20.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу на юниорском первенстве Европы
05.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021