Златоустовская «Уралочка» помогла юниорской сборной России стать чемпионом Европы по водному поло

Безоговорочной победой сборной России завершилось первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет в Хорватии. В составе российской команды выступали шесть спортсменок златоустовской «Уралочки» под руководством главного тренера Михаила Накорякова.

Сборная России, не потеряв ни одного очка на предварительном этапе на юниорском первенстве Европы, продолжила побеждать и в стадии плей-офф. В четвертьфинале россиянки обыграли Нидерланды 14:10, далее была повержена Венгрия 11:9 и в самом главном матче россиянки уверенно разобрались в Грецией 12:8.

Финальная игра проходила под диктовку российской сборной. Захватив лидерство ближе к середине матча, подопечные Михаила Накорякова сумели довести разрыв в счете до шести мячей и далее спокойно контролировали ситуацию вплоть до финального свистка. Ватерполистки златоустовской «Уралочки» забили в ворота Греции шесть из 12 мячей команды. Три на счету Дарьи Бунаковой, два – Виктории Гуськовой и еще один забросила Аниса Шарафутдинова. Сборная России – победитель первенства Европы! А после обязательного после такого успеха купания тренера Михаил Накоряков вместе с командой исполнил зажигательный танец.

«Мы сумели создать хорошую команду, с отличным микроклиматом и в целом с классным подбором девчонок, команду, которой по силе любые задачи. Настоящий боевой и дружный коллектив. Все девчонки умнички. Большое спасибо команде, будем стараться в следующем году уже на первенстве Мира подтвердить лидерство российского водного поло», - отметил главный тренер Михаил Накоряков.