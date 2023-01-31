Афанасьевские морозы обойдут стороной Челябинскую область

В 2022 году Афанасьевские морозы в Челябинской области не прогнозируются.

Минувшей ночью температура воздуха на территории региона была от минус 14 до минус 22 градусов.

Во вторник, среду и четверг, 31 января, первого и второго февраля, синоптики прогнозируют в дневные часы минус 2-7 градусов. В последующие рабочие дни будет на 5-7 градусов холоднее. В выходные морозы не ожидаются ни днем, ни ночью.

По народному календарю Афанасьевские морозы начинаются с 31 января и длятся всю неделю.

Афанасьевские морозы повторяются на Южном Урале в среднем один раз в семь лет. По данным Челябинского Гидрометцентра, самый холодный день 31 января был в 1945 году (среднесуточная температура минус 34 градуса), самые продолжительные морозы отмечались в 1969 году (с 16 по 31 января).

В последнее десятилетие отличился также 2006 год (среднесуточная температура минус 35 градусов). В 2010 году из-за морозов в эти дни отменялись занятия в школах. А 2011 год был относительно теплый. В 2012 году в ночные часы были морозы до минус 34-37 градусов, днем – до минус 27-29 градусов. В 2014 году температура воздуха опускалась ниже минус 30 градусов. В 2021 году было тепло – минус девять градусов, что на шесть градусов выше сезонной нормы.

В старину люди говорили: «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает». Существовали и другие поговорки о погоде: «В Афанасьев день - самый крень, самые морозы»; «Пришел Афанасий-ломонос - береги щеки и нос»; «Не страшен мороз, когда укрыт нос».

С Афанасьевым днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным - ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями — это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар.

По народному календарю до конца зимы предстоят еще Сретенские (15 февраля) и Власьевские морозы (24 февраля). Однако, повторяемость этих морозов в Челябинске намного ниже.