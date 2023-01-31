31.01.2023
На Южном Урале высадится большой джазовый десант во главе с Игорем Бутманом
31.01.2023
Полицейские Челябинска изъяли поддельных сигарет по сумму свыше пяти миллионов рублей
31.01.2023
В Челябинске наградили лауреатов премии «Светлое прошлое»
31.01.2023
Коркинские студенты через песни и танцы рассказали об избранной стезе
31.01.2023
Три человека пострадали в аварии в Сосновском районе
31.01.2023
Сергей Антипов рассказал о планах по созданию в Курчатовском районе движения первых»
Афанасьевские морозы обойдут стороной Челябинскую область
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023