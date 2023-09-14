Глава Еманжелинского муниципального района (Челябинская область) Евгений Светлов поручил срочно ограничить доступ к гигантской свалке у водоема, на все растущие – совершенно безнаказанно – объемы которой Народному фронту пожаловались уставшие от происходящего беспредела жители поселка Батуринский.

Как районный глава сообщил агентству «Урал-пресс-информ», ранее сигнал в администрацию о свалке уже поступал, и тогда доступ к ней ограничили, перекопав дорогу. Как показала проверка на месте, проведенная по поручению Евгения Светлова после того, как проблема получила широкое освещение, желающие и дальше складировать мусор в этом месте восстановили подступы к все растущей помойке под открытым небом.

«Сегодня, 14 сентября, исполняющий обязанности главы Еманжелинского городского поселения был на месте несанкционированной свалки и констатировал, что движение, действительно, было незаконным образом восстановлено. Глава Еманжелинского района Евгений Светлов дал поручение срочно ограничить подъезд к свалке, перекопать дорогу, установить блоки, поставить соответствующие знаки – проезд запрещен. Также будут приняты меры по устранению накопившегося мусора, применены, применены штрафные санкции», - сообщили в администрации Еманжелинского муниципального района Народному фронту.

Евгений Светлов уточнил, что на месте водоема, на берегу которого образовалась несанкционированная свалка, в прошлом добывали уголь. Со временем карьер заполнился естественными водами.