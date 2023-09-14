«Это экологическая катастрофа!»: Народный фронт требует немедленно убрать свалку в Еманжелинском районе

Жители поселка Батуринский Еманжелинского муниципального района (Челябинская область) пожаловались Народному фронту на несанкционированную свалку, которая – как на месте выяснили представители президентского движения – просто огромна.

Масштабы свалки привели общественников в ужас.

«Все отходы сливают и сваливают прямиком в сам водоем, а рядом стремительно растет опасная свалка. Территория размером с несколько десятков гектаров практически полностью завалена бытовыми отходами, досками, ломом ЖБИ, покрышками и, вероятно, токсичными отходами с промпредприятий. Все отходы сливают и сваливают прямиком в сам водоем», - заявили в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Также общественники рассказали, что трафик движения самосвалов, которые свозят туда отходы, достаточно высок, тогда как складирование мусора в том месте является незаконным.

Народный фронт назвал происходящее настоящей экологической катастрофой, подчеркнув, что страдают в результате не только люди, но и животные, природа.

Также представители президентского движения заявили, что администрация Еманжелинского района знает о данной свалке, но никаких мер не предпринимает.

«Мы требуем от министерства экологии, Росприроднадзора, прокуратуры Челябинской области провести оперативную проверку, установить виновников, организовавших стихийную свалку и принять незамедлительные меры к ее ликвидации», - отметили в Народном фронте Челябинской области.

Агентство «Урал-пресс-информ» ждет комментариев по данной теме от представителей официальных структур.