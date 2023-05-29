Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга

В Челябинске после 15 июня стартует ремонт участка проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга.

В период до августа текущего года подрядчику предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, заменить бортовые камни на проезжей части и нанести горизонтальную разметку.

Отметим, на перекрестках проспекта Ленина с улицей 3-го Интернационала (в районе дома №34 по проспекту Ленина) и улицей Российской (в районе дома №33 по проспекту Ленина) вместо ступеней будет организован плавный спуск для пешеходов.

«После 15 июня мы синхронизируем план-график по итогам ремонта инженерных коммуникаций и приступим к ремонту участка проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга», - сообщил сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Напомним, в настоящее время на проспекте Ленина уже ведутся ремонтные работы – на участке от Героев Танкограда до Линейной. К настоящему моменту готовность данного объекта ремонта составляет 14 процентов.