29.05.2023
Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
29.05.2023
Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды
29.05.2023
Лауреат всероссийских и международных конкурсов впервые исполнит партию Ульрики
29.05.2023
С первого июня вновь начнут принимать заявления на оформление биометрических загранпаспортов
29.05.2023
В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса
29.05.2023
Почти 170 тысяч челябинцев проголосовали за объекты благоустройства 2024 года
Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
24.05.2023
В Челябинске отменили шестой троллейбус
09.05.2023
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
10.04.2023
В Челябинске стартует капремонт проспекта Ленина
31.03.2023
В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023