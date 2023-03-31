31.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №12 и 17 изменят свои маршруты
31.03.2023
В Челябинской области полиция задержала заезжих мошенниц, «снимавших порчу» за деньги
31.03.2023
В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
30.03.2023
Прокуратура взяла на контроль расследование дела о смертельном наезде автопоезда на челябинца
30.03.2023
Педагог из Челябинска полетела в Москву, чтобы взять для мошенников кредиты на 1,3 миллиона рублей
30.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 марта (18+)
В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
На пересечении с 3-го Интернационала для пешеходов организуют плавный спуск вместо ступеней
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
20.03.2023
Улицу Рождественского в Челябинске отремонтируют за 74 миллиона рублей
13.02.2023
Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей
13.12.2022
Челябинские власти запланировали реконструкцию дороги в Чурилово
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023