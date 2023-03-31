В Челябинске отремонтируют проспект Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга

В Челябинске в этом году отремонтируют участок проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Цвиллинга.

Комитет дорожного хозяйства города в скором времени торги на выбор подрядчика, которому в соответствии с условиями контракта предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие, заменить бортовые камни на проезжей части и нанести горизонтальную разметку.

На пересечениях проспекта Ленина с улицей 3-го Интернационала (в районе дома №34 по проспекту Ленина) и улицей Российской (в районе дома №33 по проспекту Ленина) вместо ступеней будет организован плавный спуск для пешеходов.

Срок завершения работ – август 2023 года.