Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

Аномально-жаркая погода в Челябинской области, установившаяся почти неделю назад, решила взять небольшую передышку. Но затем вновь вернется, чтобы ставить новые майские рекорды.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» доцент кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Екатерина Пестрякова, на сегодня Челябинская область находится практически в центре огромного антициклона.

«Антициклон - это такой атмосферный вихрь, у которого нисходящие потоки воздуха. При опускании воздух адиабатически сам нагревается, даже без дополнительной температуры. Плюс сильная солнечная инсоляция (радиация) прямая, которая добавляет еще 6-7 градусов к температуре в проветриваемой метеорологической будке», - рассказала Екатерина Пестрякова.

Столбик термометра в дневные часы легко преодолевал 30-градусную отметку, ночью – 10-18 градусов. При таких погодных условиях воздух без дополнительной температуры иссушается и опускается. А чтобы был дождь, надо чтобы воздух поднимался, достигал уровня конденсации.

«Влажность воздуха исключительно низкая - порядка 20 процентов. Сахара отдыхает! Там иногда бывает 30 процентов», - отметила Екатерина Пестрякова.

В среду синоптики обещают небольшую прохладу: днем в Челябинске – плюс 22-24 градуса, по области – плюс 21-26 градусов, ночью – плюс 5-10 градусов.

«При такой температуре комфортно в тени. А на солнце будет добавляться еще семь градусов и получается жаркий дискомфорт», - пояснила климатолог.

А уже с четверга изнуряющая жара вновь вернется на Южный Урал. Она продержится, по разным данным, еще от пяти до семи дней.

По словам климатолога как правило, циклоны и антициклоны задерживаются на территории семь-восемь дней (синоптический период). Если он и дальше остается, то будет гостить еще столько же.

Екатерина Пестрякова подчеркнула, что таких высоких температур воздуха в мае, как регистрировалось во второй декаде месяца в 2021 году, не было на Южном Урале за весь период метеонаблюдений.

Аномально-жаркая погода в Челябинской области, как правило, устанавливается в конце июня, в июле иногда и до августа. «По срокам сильная жара в мае – это из ряда вон выходящее событие», - заверяет Екатерина Пестрякова.

По словам климатолога, обычно лето в Челябинской области наступает 31 мая – первого июня. «Лето – это переход среднесуточной температуры через плюс 15 градусов, - уточнила Екатерина Пестрякова. - У нас лето считается умеренно теплым. Теплое лето – это когда июльская температура воздуха (в самый теплый месяц) порядка 20 градусов Цельсия. В прошлое лето среднесуточная температура была выше 22 градусов. Такую температуру дают только несколько станций России. Это Крым, Краснодарский край и Алтай (некоторые станции)».

Климатолог отмечает, что сильная жара очень полезна для людей с болезнями почек. Недаром в советское время таких пациентов направляли на лечение на климатический курорт Байрам-Али в Туркмении. «Когда человек потеет, почки чистятся. Это полезно. Еще нужно арбузы есть. В жару надо пить воду, желательно газированную. Слабая углекислота консервирует воду. Но лучше, чтобы вода постояла и весь газ вышел», - делится Екатерина Пестрякова.

По словам климатолога, пока не известно, каким будет предстоящее лето на Южном Урале. Но, как и прежде, будет действовать знаменитый закон квантитативной компенсации в функциях биосферы, сформулированный знаменитым Александром Чижевским.

Если говорить простым языком, то в природе происходит постоянное суммирование положительных и отрицательных аномалий. Если где-то жара, то кого-то заливает. Так, в Сибири в прошлом году были пожары, а в Москве - относительно прохладно. На Южном Урале летом 2020 года было жарко.

Но самым аномальным в текущем столетии было лето в 2019 году. Тогда по всему миру (и в южном полушарии, хотя там была в это время зима, и в северном) были исключительно высокие аномалии с плюсом. И одна Москва была в большом минусе.

В этом году, по долгосрочным прогнозам, в Челябинской области и в Москве удастся хорошо погреться тем, кто любит жару.