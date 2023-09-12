Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных

В ближайшие дни погоду на территории Челябинской области будет определять антициклон - ожидается теплая и ясная погода, в субботу возможны дожди, в воскресенье температура воздуха немного понизится.

С 12 по 15 сентября существенных осадков не ожидается, лишь на юге Челябинской области 12 сентября еще вероятен дождь, рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко. В выходные вероятность дождя увеличится.

Температура воздуха ночью – плюс 5-11 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов. Днем воздух будет прогреваться в среду до плюс 15-20 градусов, в четверг – до плюс 16-21 градуса. В пятницу и субботу прогнозируют до плюс 17-22 градусов, что на 2-4 градуса выше нормы. В воскресенье температура воздуха чуть понизится.

В ночные и утренние часы возможны туманы. Ветер преимущественно слабый переменного направления.

Согласно народному календарю, с 14 сентября - с Семина дня, или дня Симеона Столпника начинается старое «бабье лето» и длится оно по 24 сентября.

В Гидрометцентре рассказали, что на Южном Урале в разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В Челябинске продолжительность молодого «бабьего лета» составляла от двух до 10 дней (в среднем пять дней), старого – от трех до девяти дней (в среднем четыре дня).