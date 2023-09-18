«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется

В начале наступившей недели позиции антициклона в Челябинской области начнут ослабевать. Во вторник придет циклон, который чуть понизит температуру воздуха и принесет кратковременные дожди, а во второй половине недели «бабье лето» вернется.

«В начале недели позиции антициклона начнут ослабевать: атмосферное давление немного понизится, кое-где сформируются очаги неустойчивости, но вероятность дождя невелика», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Во вторник, 19 сентября, через Урал пройдет атмосферный фронт, который вызовет кратковременные дожди и понизит температуру воздуха на 4-5 градусов. Днем ожидается плюс 13-18 градусов, в ночные часы – плюс 3-8 градусов.

Во второй половине температура воздуха вновь начнет повышаться и в выходные прогнозируют плюс 18-23 градуса. Осадки маловероятны (лишь в пятницу возможны небольшие).

Прогноз Гидрометцентра

Согласно народному календарю, молодое «бабье лето» длится с 28 августа до 11 сентября, старое – с 14 по 24 сентября. Как пояснили в Челябинском Гидрометцентре, эти даты очень относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления. Сегодня атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, во вторник, 19 сентября, оно понизится и будет ниже нормативного значения, со среды вновь начнет расти и до конца недели будет повышенным.