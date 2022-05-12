Бобры «Зигальги» задумали грандиозную стройку

Бобры, обитающие в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) начали грандиозную стройку.

В настоящее время грызуны ведут заготовку составляющих будущего сооружения. Как отмечают сотрудники нацпарка, чтобы свалить мощное дерево, одному хвостатому архитектору требуется несколько ночей.

«Главная цель строительства плотин – облегчить дорогу к хатке. Перегородив реку или водоем высокой стеной из деревьев и ветвей, бобры ослабляют течение и создают заводь. В результате хозяин жилища может подплывать к собственному дому незаметно для хищников», - рассказали в «Зигальге».