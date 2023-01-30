Бойцовский пес Буч дожидается хозяина из зоны СВО в сосновском приюте

Стаффордширский терьер по кличке Буч получил временную прописку в государственном приюте для животных в Сосновском районе (Челябинская область). Пес бойцовской породы дожидается своего хозяина, который участвует в боевых действиях в зоне СВО и намерен вернуть питомца по возвращении.

«Мы никому его не отдадим. Его привел хозяин на время, пока сам проходит службу», - сообщили руководитель ветстанции Сосновского района Евгений Малявкин.

Приют открылся осенью прошлого года, здесь хозяев нашли уже 50 обитателей, десять собак остаются под присмотром. Об этом сообщили в минсельхозе региона, отметив, что это второй новый приют в регионе (первый работает два года назад в Агаповском районе, рядом с Магнитогорском).