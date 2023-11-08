Частная челябинская компания поплатилась за строительной мусор в контейнере для бытовых отходов

Юрлицо Челябинска заплатит штраф в размере 12,5 тысячи рублей за строительный мусор, оказавшийся в контейнере для бытовых отходов.

К несчастью для нарушителя – водителя автомобиля, его действия попали на камеру видеонаблюдения. Техника записала все: и то, как мужчина выбрасывает мусор в бак, и как захламляет территорию рядом с контейнером.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, строительный мусор был выброшен на контейнерную площадку рядом с домом №5 по улице Неглинной. Мужчина приехал сюда на машине, находящейся в собственности ООО «ПК-Компрессор».

Управление благоустройства Челябинска возбудило по данному факту административное дело, результатом рассмотрения которого стало наложение на юридическое лицо штрафа.

Нарушитель пытался обжаловать данное решение, однако безуспешно – суд принял сторону муниципалитета.