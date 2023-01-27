Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом

Жители Челябинска сегодня, 27 января, наблюдали желто-оранжевое облако над городом, которое было хорошо видно на выезде из областного центра в сторону Екатеринбурга, жителям района «Славино» в Сосновском районе.

Журналисты обратились за разъяснением в ГУ МЧС России по Челябинской области, отметив, что живущие в «Славино» горожане сообщали о хлопке и желтом дыме.

Вот что ответили в чрезвычайном ведомстве: «При выезде наших сотрудников на указанное место ничего не обнаружено, облако рассеялось».

В главном управлении МЧС России по региону также отметили, что поблизости расположен щебеночный карьер, и порекомендовали обратиться за более подробной информацией к администрации данного объекта.