27.01.2023
Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом
27.01.2023
Экс-директор медицинского колледжа Троицка остался в СИЗО
27.01.2023
«Солнечная долина» примет первый Кубок России для особенных горнолыжников
27.01.2023
Главный полицейский Челябинска получил медаль «За безупречную службу в МВД»
27.01.2023
В Челябинске презентовали новый календарь знаменательных и памятных дат
27.01.2023
Скоков: Надеюсь, Челябинской области удастся выйти из «криминальной пятерки»
Челябинцев заинтересовала природа огненного облака над городом
19.01.2023
В Миассе в строящемся доме произошел взрыв газа
06.01.2023
Предупреждение от МЧС для южноуральцев в связи с аномальными морозами
31.12.2022
Южноуральские спасатели перешли на круглосуточное дежурство
30.12.2022
«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023