Челябинцы боятся гололеда, а жители «Академ Риверсайда» - еще и штырей во льду

Челябинцы из «Академ Риверсайда» боятся не только гололеда, но и торчащих из ледяных наростов на тротуаре металлических штырей.

Примечательно, что опасные конструкции натыканы вдоль нового сквера. О проблеме написала местная жительница. В сообществе микрорайона в ВКонтакте горожанка отметила, что штыри торчат через каждые два метра и что они ничем не огорожены, никак не обозначены, тогда как, несомненно, являются опасными для окружающих, тем более для бегающих детей.

«Как обычно, ждем трагедии, чтобы начать соблюдать правила безопасности», - посетовала автор поста.

Как оказалось, штыри – это недоделанное благоустройство. По словам одного из участников обсуждения проблемы в группе жителей «Академ Риверсайда», на эти штыри установят металлические столбики и через них протянут тросы.

«Это ограждение велодорожки, которая заасфальтирована от Братьев Кашириных до Университетской набережной. Столбики начали устанавливать на Кашириных», - пояснил челябинец.

Однако данное объяснение жителей микрорайона не успокоило.

«Там все открыто для пешеходов. Не дай бог поскользнуться на тротуаре, и на эти штыри… Тем более, они вдоль всего тротуара»;

«Опасно: выпадет много снега свежего, штыри будут не видны, дети любят валяться в снегу...»;

«Такие штыри еще под снегом вокруг площадок с резиновой крошкой... Будьте осторожны»;

«И этих штырей очень много в новом сквере»;

«Тоже обратила на них внимание и офигела»;

«До этого снега и льда всегда чистили дворники территорию! Куда и почему они пропали - сегодня задавала себе этот вопрос, пытаясь удержаться на ногах и не сломать себя при падении на слой льда. Видимо, пока кто-то не убьется на льду или на штырь не налетит, никто шевелиться не будет!»;

«У наших знакомых ребенок упал на такой штырь, и остался без глаза, это не шутка»;

«Тоже вчера вечером в гололед шел и думал: если поскользнуться и упасть на эти штыри - мало не покажется никому»;

«Да, реально… Вчера там шла, а они повсюду, и думала: только бы не поскользнуться, только бы не поскользнуться» - вот такая реакция у жителей.

И только один участник обсуждения ехидно заметил, что, раз благоустройство не доделали, может, не стоит там ходить?