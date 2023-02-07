Челябинцы предлагают переселить чиновников в районы, где невозможно дышать при НМУ

В семи городах Челябинской области продлены до вечера среды, восьмого февраля, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Местами в ночные и утренние часы вероятны туманы. Жители жалуются на удушающий запах и предлагают переселить чиновников в те районы, где больше всего воняет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Челябинска, Сатки и Магнитогорска НМУ продлятся до 19 часов восьмого февраля.

Жители Челябинска из разных районов города жалуются на неприятный запах в воздухе и ухудшение самочувствия.

«Пятого февраля на улице Нахимова стоит сильный туман и невозможный, просто отвратительный запах. Дышать нечем в прямом смысле. Видимость примерно три метра, далее здания уже не видно из-за тумана. Когда прекратится эта травля людей», - интересуется у губернатора Юлия в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«Северо-запад накрыло… ароматами общественного, придорожного туалета. Так красиво на улице, снежинки летят и... вонь. Что случилось то в городе?», -интересуется Гульнара в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

«Ох и вонь ночью была, сегодня утром опять затяжной кашель», - пишет Ирина. «С самого утра ужасный запах был», - возмущается Яна.

«Какая стоит вонь в городе! ЧТЗ все в тумане! Дышать нечем», - негодует Андрей.

Еще один житель написал, что «на северо-западе – улицы Молдавская, Комсомольский, Чичерина, Салавата Юлаева - стоит ужасная вонь, сильнейший запах сероводорода. Дышать невозможно, у жены температура без каких-либо других симптомов». В минэкологии ему ответили, что в этот период было предупреждение об НМУ второй степени. А шестого февраля «фиксировались разовые незначительные превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам».

Жалобы поступали также из района Теплотехнического института, из района рядом с Колющенко. Ольга предположила, «если бы губернатор и депутаты жили в районах Колющенко или теплотеха, ситуация бы изменилась, думаю».

«Шестого февраля фиксировались незначительные превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как взвешенные частицы, диоксид азота, и сероводород», - подтвердили в Минэкологии области.

Все данные переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.