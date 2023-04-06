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река Миасс
публичные слушания
Среда обитания
06.04.2023 13:45
Фото: Группа «А.Л.Текслер помоги!»/ВКонтакте

Челябинцы продолжат бороться за право жить без офиса нефтяной компании на берегу Миасса

Челябинцы продолжат бороться за право жить без офисного здания нефтяной компании на берегу реки Миасс в Калининском районе, несмотря на то, что городские власти одобрили проект – с некоторыми «поправками».

Отметим, речь идет об участке в границах улиц Университетской Набережной, Косарева, береговой линии реки Миасс, Северо-Крымской.

Жительница южноуральской столицы Елена Пшеницына сегодня, шестого апреля, опубликовала пост в сообществе «А. Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте в надежде, что глава региона поддержит жителей южноуральской столицы, выступающих «категорически против застройки рекреационной зоны берега реки Миасс офисным зданием нефтяной компании».

Елена напомнила, что 23 марта проект планировки и межевания территории, которым предусматривается строительство офисного здания АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» на набережной реки Миасс, рассматривался на публичных слушаниях (в Доме архитектора).

«Жители микрорайона идею такого соседства не поддержали, но проект все же был рекомендован чиновниками к утверждению. И это несмотря на то, что генеральным планом Челябинска на данной территории предусмотрено строительство набережной, которая в перспективе должна стать объектом местного значения в области озеленения и составить ядро природно-экологического каркаса города. Также положением о территориальном планировании предусмотрено, что назначение спорной территории – отдых и рекреация», - рассказала челябинка (заключение о признании публичных слушаний состоявшимися утвердил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов).

«В рамках заседания комиссии было рекомендовано утвердить документацию по планировке территории с учетом смещения объекта капитального строительства западнее предлагаемого проектом места с целью сохранения прямого обзора существующих многоквартирных домов на проектируемую набережную», - говорится в документе на сайте администрации города.

Елена тем временем – от лица всех несогласных (а это далеко не один человек) - пожаловалась губернатору на то, что, увы, но «отдыхать жителям домов 85-А и 85-Б по улице Братьев Кашириных пока что некогда, ведь мечты и ожидания людей разбились о суровую реальность».

«Вместо положенного озеленения и благоустроенной набережной им грозит офисное здание на берегу реки, - именно этого достойны жители, по мнению мэрии, которая считает, что зона интенсивного ОБЩЕСТВЕННОГО использования вполне может предусматривать размещение офисов частных компаний. Интенсивно? ДА! И если считать за горожан только биг боссов и трудоустроенных в АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» лиц, то и второе требование соблюдается! Остальным остается только смотреть через трехметровый забор на рекреацию в виде парковки для сотрудников нефтяной компании», - отметила Елена.

Жительница Челябинска заявила, что горожане (и это очень справедливо) намерены отстаивать свои права на благоприятную окружающую среду, «ведь это особенно актуально в Калининском районе, где на сегодняшний день одна из наименьших площадей озелененных территорий общего пользования: менее двух квадратных метров на человека вместо положенных 16-ти».

«Печально, что мэрии непонятно желание жителей видеть в районе новый сквер, а не новый офисник, и возмущает, с каким упорством чиновники отстраивают интересы бизнеса, а не интересы горожан. Сотрудники администрации не стесняясь заявляют, что активность жителей проплачена владельцем незаконной автостоянки, расположенной на месте будущего благоустройства. Клевета горожан не останавливает: помимо официальных коллективных обращений в прокуратуру и другие инстанции, люди запустили флешмоб с котиками, чтобы привлечь внимание общественности к действиям чиновников, с легкостью рассматривающих проекты с явными нарушениями. Когда же власть нашего сурового города начнет слышать людей и ставить их благополучие превыше личных интересов, остается загадкой», - отмечает Елена.

Даже коты, и те - против!

Актуальность поднятой челябинкой темой подтверждает огромное количество просмотров поста (более 12 тысяч за полдня), внушительное число «лайков» и комментариев. Люди солидарны с Еленой и требуют призвать власть к ответу.

Динара Муртазина: «Просим обратить пристальное внимание на пожелания граждан! Люди хотят жить в зеленом городе, дышать чистым воздухом. С годами делать это все сложнее: интенсивно идет застройка, а озеленение не успевает за темпами стройки. Ну хоть набережную берегите! Это не дело - оставить желание и просьбы граждан без внимания! Мест для стройки много, а мест для отдыха все меньше»;

Игорь Джамбатыров: «И все, на закрытом заседании застройку разрешили. Теперь только ложиться под технику и создавать скандал, чтобы он вышел на федеральный уровень»;

Анна Шилкина: «По городу столько недостроев, «лепите» там свой бизнес!»;

Татьяна Гаврилова: «Офис «Транснефти» в Челябинске - дело хорошее, но не в рекреационной зоне! Оставьте горожанам набережную! Застроите ее сейчас, и от этого долгие годы будет страдать город!»;

Дарья Смоленцева: «Оставьте набережную жителям города Челябинск. Набережная должна быть зоной отдыха для людей, для детей, а не мегаофисным застроем!»;

Ольга Высоких: «Почему в Челябинске очередной раз власти не слышат жителей города? Почему, что хотят, то и делают, при этом нарушая законы РФ? Если власти города не слышат, напишем выше! Пусть они разбираются во всех нарушениях местных властей!». Почему опять стройка на берегу реки? Почему, чтобы угодить бизнесу, нужно изменять правила землепользования? В том месте всегда была водоохранная зона! Зачем ради здания «Транснефти» ее переносить? Люди тоже хотят жить и гулять по красивой набережной»;

Марина Коротаева: «Набережная - это лицо города! И, мне кажется, несравнимы парк либо благоустроенная набережная с офисным зданием, которое планируют возвести. Какую практическую пользу такое решение принесет городу и жителям?! У нас мало мест, где можно возвести 1005000 офисных зданий? Поэтому вопрос о распоряжение данными землями в первую очередь должен решаться в пользу интересов жителей города, а не в угоду коммерции. В нашем городе более чем достаточно мест, которые так же, как и набережная, требуют финансирования и благоустройства, так что мешает действующим чиновникам определять эти участки для коммерсантов, тем самым принося пользу и городу, и частному бизнесу?» - возмущение горожан не знает предела.

Поучаствовали в беседе и представители администрации Челябинска. Вот какой официальный ответ жителям дала мэрия:

«Администрация города с 2019 года ведет работу по благоустройству прибрежной территории реки Миасс. Учитывая, что протяженность набережной - 60 километров (с учетом обоих берегов), работы проводятся поэтапно. Сейчас администрацией заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству набережной на участке от Свердловского проспекта до улицы Университетская Набережная (левый берег) для укрепления берега, придания ему правильной формы и защиты от подтопления. Конкретные проектные решения будут определены на этапе проработки концепции в течение 2023 года. Реализация проекта планируется в 2024 году. В проекте планировки, разработанном по инициативе АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», предусмотрено образование земельных участков для организации набережной. Предусмотренное расстояние от планируемых к размещению зданий до створа воды - не менее 50 метров. Указанная стоянка размещена незаконно, демонтаж планируется осуществить силами МКУ «Городская среда» (214-93-00) в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на указанные цели на текущий финансовый год, а также с учетом технических возможностей учреждения».

Однако эта информация челябинцев не сильно успокоила: горожане продолжают оставлять гневные комментарии и после пояснения мэрии.

Один из участников обсуждения, Ринат Рамазанов, порадовался активной позиции жителей: «Наконец-то у челябинцев прорезаемся голос, и они начали отстаивать свои права и свой родной город. Брать пример с таких людей надо».

Отметим, жалоба на запланированное строительство на берегу Миасса здания нефтяной компании ранее уже публиковалась в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» (в сопровождении снимков) - 23 марта, после проведения публичных слушаний.

Автор того поста сообщила, что возвести офисное здание решили напротив дома №85-Б по улице Братьев Кашириных, где проживает около 400 собственников (в общей сложности здесь живет более полутора тысяч человек):

«И это только жильцы одного дома, а еще сколько домов прилегает к данной территории реки Миасс! Сама идея размещения административного здания в жилом микрорайоне не поддается никакой логике, и ее реализация значительно ухудшит условия жизни проживающих в нашем доме по адресу: улица Братьев Кашириных, 85-Б. Пыль, грязь, шум от стройки, увеличение потока автомобилей на без того проблемном участке дороги и закрытый обзор жильцам дома на главный водоем города (вопрос с обзором городские власти решили, как было сказано выше,прим.).

Наш город и так не отличается чистым воздухом, для чего людям точечно создавать дополнительные загрязнения в местах их постоянного проживания? В приоритете городских и региональных властей должно быть прежде всего благополучие граждан (как у президента РФ), а на деле чиновниками отстаиваются только интересы бизнеса. Пожалуйста, не дайте осквернить берег реки Миасс в нашем районе офисным зданием! В будущем, при должном участии областных и городских властей, этот участок станет прекрасным местом отдыха для жителей и гостей».

Автор: Евгения Александрова
река Миасс
публичные слушания
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Челябинцы поборются за поездку в Москву на юбилейный концерт «Авторадио»

05.04.2023 13:29

На украшение здания на площади Революции к 9 Мая Челябинск готов потратить почти полмиллиона

05.04.2023 12:58

Златоустовец угнал машину, доехал на ней до кладбища, там поспал и потом её сжёг

05.04.2023 12:53

Главный фонтан Челябинска расконсервируют до второго мая

05.04.2023 12:36

Делегация Челябинской области во главе с Текслером отправилась в Китай

05.04.2023 12:23

Чтобы не затапливало: впервые в истории Челябинска при ремонте трамвайных путей предусмотрят водоотведение

05.04.2023 12:21

Южноуральские силовики задержали ОПГ наркосбытчиков

05.04.2023 12:11

Южноуральцев приглашают на службу по контракту

05.04.2023 12:03

Космический мониторинг и беспилотники помогают южноуральским огнеборцам

05.04.2023 11:53

В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Норильск

05.04.2023 11:49

«Уралкуз» завоевал второе место в турнире по хоккею в валенках

05.04.2023 11:42

Джанлука Прокаччини: «Молдова может выдать Киеву украинцев-беженцев призывного возраста»

05.04.2023 11:22

Реконструкция трамвайного депо №1 в Челябинске может начаться в 2024 году

05.04.2023 11:21

Разин приехал в Челябинск, чтобы обсудить посевную

05.04.2023 11:00

Путин поручил сформировать пакет мер по поддержке промышленных проектов

05.04.2023 10:59

К концу 2023 года в Челябинске обособленными от машин станет 94 процента трамвайных путей

05.04.2023 10:49

В Челябинске утилизируют старые трамваи, освобождая место для новых вагонов

05.04.2023 10:35

Промышленность Челябинской области показывает темпы роста выше среднероссийских

05.04.2023 10:08

В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

05.04.2023 09:58

В Еткульский район вернулись гуси – славные вестники весны

05.04.2023 09:28

На базе ММК проходит международный конгресс сталеплавильщиков

05.04.2023 09:17

Текслер – главам о ремонте дорог: «Если главы не спросят с подрядчиков, я спрошу с них»

05.04.2023 08:57

В жутком ДТП в Кунашакском районе погиб водитель ВАЗа, его машина превратилась в груду металла

04.04.2023 23:05

В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино

04.04.2023 21:12

Задержан глава Катав-Ивановского района

04.04.2023 18:32

На территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим

04.04.2023 17:57

«Девичьи слезы» Челябинска почти высохли – потребовалось «доливать»

04.04.2023 17:53

КСП Челябинской области проанализирует закупки в рамках проекта «Культурная среда»

04.04.2023 17:34

В сквере у «Станкомаша» в Челябинске появится пространство для шашистов и шахматистов

04.04.2023 17:17

Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)

04.04.2023 17:03

В среду в Челябинской области – ясно и тепло

04.04.2023 17:00

В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии

04.04.2023 16:49

Создан госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей

04.04.2023 16:46

В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая

04.04.2023 16:39

Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах

04.04.2023 16:19

В Челябинске на ремонт трех участков на пр. Ленина выделили 134,9 миллиона рублей

04.04.2023 15:45

Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения

04.04.2023 15:17

Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»

04.04.2023 15:14

Отставка в Челябинской областной службе занятости

04.04.2023 14:55

В Чебаркуле водитель Газели сбил трехлетнего ребенка на самокате

04.04.2023 14:37

В Магнитогорске Всемирный день здоровья отметили коллективной пробежкой

04.04.2023 14:32

Первые отправки южноуральцев в российские войска начнутся 20 апреля

04.04.2023 14:28

Новое назначение в правительстве Челябинской области

04.04.2023 14:08

10 причин, по которым всегда следует тренироваться под музыку

04.04.2023 14:06

Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»

04.04.2023 13:21

Денис Рыжий доставил гуманитарную помощь от Челябинской области бойцам и мирным жителям ДНР

04.04.2023 13:16

В Челябинской области выросло число инвалидов по психическому заболеванию

04.04.2023 12:26

В гостях у «огненной птицы»: на Зюраткуле может появиться райский уголок для гурманов

04.04.2023 12:04

В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою

04.04.2023 11:47

Пассажиропоток на ЮУЖД в марте 2023 года вырос на 25,2%

04.04.2023 11:44

Шестого апреля ограничат движение на М-5 в Челябинской области из-за буровзрывных работ

04.04.2023 11:29

Может, вам поспать?

04.04.2023 11:01

В почтовых отделениях Челябинской области ко Дню космонавтики появится новая марка

04.04.2023 10:52

Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК

04.04.2023 10:49

Театр Златоуста завершит 103-й сезон «Похождениями Чичикова…»

04.04.2023 10:43

В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк

04.04.2023 10:29

«Малышок-2023»: в Курчатовском районе состоялись космические старты детсадовцев

04.04.2023 10:26

В Челябинской области растет потребность в профессиональных кадрах

04.04.2023 09:33

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться

04.04.2023 09:29

Первая смерть на весеннем водоеме: на озере Иртяш провалился под лед и погиб рыбак

04.04.2023 09:16

В Челябинске 13 апреля пройдет балет «Лебединое озеро»

04.04.2023 08:57

Распустившиеся наставицы «заявили» об официальном окончании зимы на Зигальге

04.04.2023 00:15

Места Силы: экстрасенсы из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на канале ТНТ о собственных местах силы