Челябинцы раскритиковали состояние трамвайных путей после ремонта

Челябинцы дружно критикуют состояние трамвайных путей после ремонта в ноябре 2022 года в Ленинском района, на остановке по Днепропетровской.

Просьба обратить внимание на «полное безобразие» появилась в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте 26 марта вместе с видео.

Жители города присоединились к критике автора поста.

«Здоровый человек ноги сломает, что про пожилых говорить», - пишет Лидия Викторовна.

«Жесть! Саму остановку до этого не видела, но это ж кошмар! А вот что плитка там уже «гуляет» вся, это да. Что на Днепровской, что на Цимлянской, при проезде через трамвайные пути боишься колеса потерять», - отмечает Анна Шумова.

«Остановка прям огонь, каждый раз думаешь, целым будешь или нет. Когда трамвай подъезжает и открывает двери, то между ступенькой и тротуаром начинается экстремальное путешествие. Так нам провели ремонт», - присоединяется к критике Людмила Савельева.

«Рельсы отремонтировали, и все на этом. Зимой было страшно заходить: думала, скачусь под трамвай. А сейчас прыгать надо в него. Все для людей. Машины тоже теперь застревают. Плитку положили, а дальше что?» - задается вопросом Юлия Галанова.