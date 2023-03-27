27.03.2023
Челябинцы раскритиковали состояние трамвайных путей после ремонта
26.03.2023
Губернатор назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Миасса
26.03.2023
В ДТП в Челябинской области погибли пять человек, их них четверо подростков
24.03.2023
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
24.03.2023
В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской
Челябинцы раскритиковали состояние трамвайных путей после ремонта
19.03.2023
В Челябинске с первого апреля закроют движение трамваев до областной больницы
15.12.2022
От ЧТЗ до Чурилово запустят трамвай и расширят один из аварийных перекрестков в микрорайоне
27.10.2022
В Челябинске отремонтировали около шести километров трамвайных путей
22.10.2022
Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023