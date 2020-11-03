Челябинцы удивляются ямочному ремонту дороги в бору

Жители Челябинска удивляются ямочному ремонту дороги в городском бору.

Пост о начале ремонта асфальтированной дороги на территории памятника природы на своей странице в ВКонтакте сегодня, третьего ноября, опубликовал заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

«Место для складирования срезанного асфальта лучше, чем под сосной, не нашли. Ждём реакцию надзорных ведомств», - отметил общественник.

Пост собрал 1700 просмотров. Почти 120 человек поставили «лайки». В комментариях под постом жители Челябинской области обозначают и другие проблемы в сфере защиты окружающей среды.

«В озёрском городском парке еще хлеще: расширяли и выравнивали асфальтом старую площадку под аттракционы: то, что при этом оголили корни больших взрослых берез, окружающих площадку, видимо, «просто не заметили», - написала Ольга Долгинцева.

Эксперт региональной Общественной палаты Константин Лопин рассказал, что то же самое было и в Челябинске, в парке имени Терешковой. Что касается кучи срезанного асфальта под хвойной красавицей, общественник предположил, что ее уберут до прибытия проверяющих.

С некоторым недоверием относятся некоторые горожане и к качеству укладки асфальта в бору, выражая опасения, что оно будет оставлять желать лучшего.

«Я так и не поняла, что сделали ?! Срезали 200 метров асфальта, сделали новый. Окей, потом тут полоску, там квадратик, и что? В чём смысл работ был? Многие думали, что асфальт поменяют полностью. В итоге не понятно», - заметила челябинка Анастасия Таушканова.